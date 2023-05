PL das Fake News pode "aniquilar" a mídia independente, diz Leonardo Stoppa

Apoie o 247

247 - O comunicador Leonardo Stoppa se posicionou contrário ao PL 2630, das Fake News, que, em sua opinião, vai acabar com o apoio do presidente Lula (PT) nas redes sociais e poderá "aniquilar" a mídia independente.

Segundo Stoppa, o projeto de relatoria do deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) vai ampliar o poder dos grandes conglomerados de comunicação no país, como a Rede Globo, e neutralizar a imprensa alternativa.

“Quando o comunicador independente tiver sido aniquilado pelas emissoras que apoiaram a Lava Jato contra a soberania nacional, eles terão de volta a palavra final sobre tudo”, escreveu em seu perfil no Twitter nesta terça-feira (2). "Há poucos anos o Brasil se uniu na luta contra criminosos na política. A tal 'Lei da ficha limpa', aprovada com apoio da direita e da esquerda, serviu para tirar Lula das eleições de 2018 e todo Brasil pagou o preço... Aécio Neves e Bolsonaro puderam se candidatar...", comparou.

Stoppa ainda lembrou do papel da mídia independente brasileira nos últimos anos: "na luta contra a lei que pode acabar com a viabilidade da comunicação alternativa, eu não estou do lado do Google: o Google está do nosso lado! Sem a comunicação alternativa o Lula estaria preso, Bolsonaro seria presidente e o Brasil já seria oficialmente rural. Menos maniqueísmo".

