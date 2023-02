"Prisão de Bolsonaro é só uma questão de tempo", diz Kotscho

Apoie o 247

247 - Após as revelações feitas pelo senador Marcos do Val (Podemos-ES) sobre os planos golpistas de Jair Bolsonaro (PL), o jornalista Ricardo Kotscho garante que a prisão do ex-ocupante do Palácio do Planalto "é só uma questão de tempo".

"Está se fechando o cerco que, mais dia, menos dia, o levará para a cadeia por planejar um golpe de Estado, antes e depois de deixar a Presidência. É só uma questão de tempo. Nada indica que, em seu refúgio nos Estados Unidos, tenha desistido da ideia", diz ele em artigo publicado no UOL nesta quinta-feira (2).

Para Kotscho, "Bolsonaro não pode continuar solto porque é uma ameaça permanente à democracia brasileira e à saúde pública".

Para o jornalista, as revelações de Do Val, a prisão do ex-deputado Daniel Silveira por descumprir ordens do Supremo Tribunal Federal (STF) e o depoimento do ex-ministro e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal Anderson Torres "são três pontas de um mesmo enredo: não restam mais dúvidas de que foi Bolsonaro o mentor da tentativa fracassada de Golpe de Estado - primeiro, para impedir a posse de Lula, como denunciou o senador e previa a minuta do ex-ministro; depois, ao comandar os atentados terroristas de 8 de janeiro para derrubar o presidente eleito, uma semana depois".

"O que se discute agora, fora da seita bolsonarista, é se vale a pena pedir a prisão de Bolsonaro. Seus fanáticos seguidores, que não são poucos, são milhões, em pouco tempo poderão transformá-lo num mártir perseguido pela Justiça. Resta saber se o foragido topa pagar o preço. Com ele, todo cuidado é pouco porque não se trata de um ser racional. Solto ou preso, continuará sendo um perigo", pondera o jornalista.

