Quaest aponta Lula com 57 pontos em índice de popularidade digital nos 100 dias de governo

247 — A Folha de S.Paulo divulgou nesta terça-feira (11) um levantamento da Quaest sobre os resultados mais recentes do Índice de Popularidade Digital (IPD), que avalia a popularidade do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos seus 100 primeiros dias de governo.

Lula alcançou 57 pontos no ranking que varia de 0 a 100. Em comparação com o desempenho do ex-presidente Jair Bolsonaro nos seus 100 primeiros dias em 2019, podemos observar uma grande volatilidade que indica que o governo Lula ainda não encontrou uma estratégia clara de ação e comunicação, segundo Felipe Nunes, diretor da Quaest, no Twitter . Em 2019, Bolsonaro obteve um IPD de 79 pontos, mais estável do que o de Lula.

No entanto, após quatro anos, Bolsonaro apresenta um desempenho muito abaixo do que obteve em 2019, com um IPD próximo a 40 pontos, uma marca que só foi alcançada depois de sua volta ao Brasil. Antes disso, o indicador do ex-presidente estava abaixo de 30 pontos, o que demonstrava o desgaste da oposição.

Até o momento, os dois melhores momentos do governo de Lula ocorreram na segunda e sétima semanas, logo após a invasão da Praça dos Três Poderes por apoiadores de Bolsonaro em 8 de janeiro, e durante uma visita às vítimas das fortes chuvas em São Sebastião, respectivamente.

Nas últimas semanas, o IPD registrou os piores momentos do desempenho do presidente. Na 12ª semana, após a divulgação de supostos atentados do PCC contra o senador Sergio Moro, juntamente com as falas do presidente sobre Moro, o desempenho foi o pior até o momento.

O IPD tem sido o melhor indicador para antecipar movimentos eleitorais desde 2018. Com ele, foi possível acertar os resultados nacionais e regionais das eleições de 2018, 2020 e 2022.

