Quem é Oswaldo Eustáquio, bolsonarista ligado a Sara Winter preso pela PF

247 - A Polícia Federal prendeu o blogueiro Oswaldo Eustáquio, ex-assessor do Ministério dos Direitos Humanos, em Campo Grande (MS), na manhã de sexta-feira (26). Eustáquio, de 42 anos, se define no Twitter como "jornalista investigativo, apaixonado pela verdade, inimigo da corrupção e conservador". Com informações do jornal O Globo.

Ele tem 106 mil seguidores no Twitter, além de uma página no Facebook com 9,4 mil seguidores e um canal no YouTube com 315 mil inscritos.

O blogueiro é um dos integrantes do núcleo duro de apoio a Jair Bolsonaro nas redes. A extremista Sara Winter chegou a afirmar que Oswaldo Eustáquio é um idealizador do acampamento dos "300".

Eustáquio também produz conteúdo para o jornal "Agora Paraná", que circula há quase três décadas na região metropolitana de Curitiba.

Em 2019, o blogueiro se viu em uma outra polêmica: ele afirmou que o jornalista do The Intercept Brasil Glenn Greenwald mentiu ao dizer que sua mãe estava com câncer no cérebro. Arlene Ehrlich Greenwald morreu em dezembro do ano passado aos 76 anos após 8 anos de luta contra a doença. Oswaldo Eustáquio foi condenado a pagar R$ 15 mil em indenização a Glenn.

