Record ignora operação da PF contra o Digimais e cita caso por apenas 33 segundos

247 - A Record dedicou apenas 33 segundos à cobertura da Operação Miragem, deflagrada pela Polícia Federal contra o banco Digimais, e ignorou o assunto em dois de seus principais telejornais. As informações foram reveladas pela coluna Outro Canal, do portal F5, da Folha de São Paulo.

Tanto o Fala Brasil, apresentado por Paloma Poeta e Luiz Fara Monteiro, quanto o Jornal da Record 24 Horas, comandado por Christina Lemos, não fizeram qualquer menção à ação policial. O tema apareceu apenas no Jornal da Record, em uma breve nota lida pelos apresentadores Eduardo Ribeiro e Mariana Godoy.

Durante os 33 segundos reservados ao assunto, os jornalistas apresentaram um posicionamento do Digimais, que afirmou ser transparente e que “permanece à disposição para colaborar com as autoridades”.

De acordo com a coluna, a decisão de exibir a nota foi tomada somente no fim da tarde de terça-feira (23), após integrantes do departamento de jornalismo defenderem a necessidade de registrar o posicionamento da instituição financeira no principal telejornal da emissora. A autorização teria partido da chamada ala presidencial da Record.

Enquanto a cobertura da operação recebeu espaço reduzido na programação da emissora, outros temas ganharam destaque. O Fala Brasil, por exemplo, dedicou cerca de dois minutos e meio a uma reportagem sobre uma operação de combate à comercialização de canetas emagrecedoras falsificadas em São Paulo.

As demais redes de televisão deram maior visibilidade ao caso envolvendo o Digimais. Segundo o levantamento publicado pelo F5, o SBT destinou quase três minutos à notícia, enquanto Band e RedeTV! reservaram aproximadamente dois minutos e meio cada para tratar da operação.

A Globo foi a emissora que mais repercutiu o episódio. Somadas, as coberturas exibidas em programas como Jornal Nacional, Jornal Hoje, Bom Dia Brasil e Jornal da Globo alcançaram cerca de quatro minutos em média.

A Operação Miragem foi conduzida pela Polícia Federal com o cumprimento de nove mandados de busca e apreensão contra diretores, conselheiros e empresas ligadas ao Digimais. Além das diligências, a Justiça Federal em São Paulo autorizou o bloqueio de até R$ 670 milhões em bens dos investigados, bem como a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos alvos da investigação.