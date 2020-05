Rodrigo Vianna: Ministério da Saúde já pode mudar de nome para ministério da caserna

O jornalista e novo âncora da TV 247 Rodrigo Vianna criticou a militarização do Ministério da Saúde enquanto o Brasil enfrenta uma pandemia que já mata quase mil pessoas por dia. “[Pazuello está] enchendo de militares nos cargos-chave do Ministério da Saúde, ou seja, tem boquinha para a Regina Duarte, tem boquinha para o centrão e agora tem boquinha para os militares”, afirmou. Assista edit

247 - O jornalista e novo âncora da TV 247 Rodrigo Vianna criticou a ausência de um comando qualificado no Ministério da Saúde do governo Jair Bolsonaro, já que o general Eduardo Pazuello está à frente do ministério interinamente em meio à pandemia de Covid-19.

Vianna rechaçou ainda as nomeações de militares feitas por Pazuello para cargos-chave do ministério . “Temos um ministro interino da saúde no Brasil com o País chegando a quase mil mortos por dia. E quem é esse ministro? Um militar, um general, um paraquedista, o que ele entende se saúde pública? Ele é profissional médico? Ele entende de medicina o general Pazuello? Sabe o que ele está fazendo? Enchendo de militares nos cargos-chave do Ministério da Saúde, ou seja, tem boquinha para a Regina Duarte , tem boquinha para o centrão e agora tem boquinha para os militares”.

O jornalista cravou também que o governo Bolsonaro já é militar e ironizou que o Ministério da Saúde tenha se tornado um abrigo de militares. “Esse já é um governo militar, nem na ditadura de 64 havia tantos militares em cargos públicos como agora. O Ministério da Saúde vai ser que trocar de nome: Ministério da Caserna”.

Inscreva-se na TV 247 e assista à entrevista na íntegra:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.