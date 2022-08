Rui Costa Pimenta se solidariza com a TV 247 por censura promovida pelo Youtube

"Ataque do Youtube mostra que a censura eleitoral está a todo o vapor", escreveu o presidente do PCO edit

247 - O presidente do Partido da Causa Operária (PCO), Rui costa Pimenta, criticou a decisão do Youtube que removeu pelo menos 15 vídeos da TV 247 na plataforma, pela suposta prática de "discurso de ódio".

"Nossa solidariedade ao 247. O ataque do Youtube mostra que a censura eleitoral está a todo o vapor. Tudo isso a serviço da manipulação das eleições", afirmou o dirigente do PCO. "É hora da esquerda acordar e deixar de lado a política do já ganhou e a ilusão de que são apoiados por uma burguesia 'democrática'", acrescentou.

A TV 247 é formada por alguns dos mais renomados jornalistas profissionais do Brasil , é justamente o combate ao discurso de ódio e ao fascismo. Integram a equipe da TV 247, comandada pelos jornalistas Leonardo Attuch e Gisele Federicce, nomes consagrados do jornalismo brasileiro como Tereza Cruvinel, Paulo Moreira Leite, Alex Solnik, Rodrigo Vianna, Joaquim de Carvalho, Hildegard Angel, Florestan Fernandes Júnior, Helena Chagas, Mário Vitor Santos, Gustavo Conde e Aquiles Lins, entre muitos outros. O conselho editorial reúne alguns dos maiores intelectuais e juristas do Brasil, como Celso Antônio Bandeira de Mello, Marco Aurélio de Carvalho, Carol Proner e Celso Amorim.

O Brasil 247 entende que a remoção arbitrária de conteúdo constitui um gravíssimo caso de censura, às vésperas das eleições presidenciais, e que todas as medidas judiciais serão adotadas.

