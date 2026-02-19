Sam Altman prega "humildade" diante de limitações da inteligência artificial

247 - O CEO da OpenAI, Sam Altman, defendeu uma postura de cautela e reflexão diante dos avanços acelerados da inteligência artificial, ao abordar os limites e incertezas que cercam a tecnologia. Em discurso na Cúpula de Impacto de Inteligência Artificial, realizada nesta quinta-feira (19), em Nova Déli, na Índia, o executivo destacou que, apesar do entusiasmo em torno das inovações, ainda há questões fundamentais sem resposta.

Altman ressaltou a necessidade de reconhecer as limitações do conhecimento atual sobre sistemas avançados de IA. “Entendemos que com tecnologia tão poderosa, as pessoas querem respostas. Mas é importante sermos humildes sobre o que não sabemos e sempre lembrar que às vezes nossos melhores acertos são errados”, afirmou.

Ao tratar do desenvolvimento tecnológico, o CEO da OpenAI observou que as transformações mais relevantes costumam surgir da interação entre inovação e sociedade. “A maioria das descobertas importantes acontecem quando a tecnologia e a sociedade se encontram, às vezes têm um pouco de fricção e co-evoluem”, declarou.

Altman também apontou incertezas relacionadas ao uso da inteligência artificial em contextos políticos e geopolíticos. “Por exemplo, ainda não sabemos como pensar em alguma superinteligência se alinhando com os ditadores em países totalitários. Não sabemos como pensar em países usando a tecnologia para lutar contra novos tipos de guerras com cada um. Não sabemos como pensar em quando e se os países vão ter que pensar em novos tipos de contratos sociais”, disse.

Para o executivo, diante desse cenário, é essencial ampliar o debate público e aprofundar a compreensão coletiva sobre os possíveis impactos da tecnologia. “Mas acreditamos que é importante ter mais compreensão e debates sociais antes de estarmos todos surpresos”, concluiu.