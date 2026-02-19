TV 247 logo
      Sam Altman prega "humildade" diante de limitações da inteligência artificial

      CEO da OpenAI afirma que sociedade precisa debater impactos da IA antes de ser surpreendida por mudanças profundas

      Sam Altman (Foto: Bhawika Chhabra/Reuters)

      247 - O CEO da OpenAI, Sam Altman, defendeu uma postura de cautela e reflexão diante dos avanços acelerados da inteligência artificial, ao abordar os limites e incertezas que cercam a tecnologia. Em discurso na Cúpula de Impacto de Inteligência Artificial, realizada nesta quinta-feira (19), em Nova Déli, na Índia, o executivo destacou que, apesar do entusiasmo em torno das inovações, ainda há questões fundamentais sem resposta.

      Altman ressaltou a necessidade de reconhecer as limitações do conhecimento atual sobre sistemas avançados de IA. “Entendemos que com tecnologia tão poderosa, as pessoas querem respostas. Mas é importante sermos humildes sobre o que não sabemos e sempre lembrar que às vezes nossos melhores acertos são errados”, afirmou.

      Ao tratar do desenvolvimento tecnológico, o CEO da OpenAI observou que as transformações mais relevantes costumam surgir da interação entre inovação e sociedade. “A maioria das descobertas importantes acontecem quando a tecnologia e a sociedade se encontram, às vezes têm um pouco de fricção e co-evoluem”, declarou.

      Altman também apontou incertezas relacionadas ao uso da inteligência artificial em contextos políticos e geopolíticos. “Por exemplo, ainda não sabemos como pensar em alguma superinteligência se alinhando com os ditadores em países totalitários. Não sabemos como pensar em países usando a tecnologia para lutar contra novos tipos de guerras com cada um. Não sabemos como pensar em quando e se os países vão ter que pensar em novos tipos de contratos sociais”, disse.

      Para o executivo, diante desse cenário, é essencial ampliar o debate público e aprofundar a compreensão coletiva sobre os possíveis impactos da tecnologia. “Mas acreditamos que é importante ter mais compreensão e debates sociais antes de estarmos todos surpresos”, concluiu.

