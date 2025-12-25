Sputnik lança campanha no VLT do Rio

247 - Dois trens do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) passaram a circular pelo Centro Histórico do Rio de Janeiro com uma identidade visual distinta nos dias que antecederam o Natal. Pintados de laranja e adesivados com a imagem da onça — símbolo associado ao Brasil —, os veículos exibem o slogan da Rádio Sputnik: “Voz diferente, leitura sem igual”, ampliando a presença da marca em uma das áreas mais movimentadas da capital fluminense.

A ação chamou a atenção de passageiros que transitavam pelo local. O estudante Marcos Pietro comentou a proposta ao observar um dos trens: “Acho essencial […] para ter novos parâmetros, para as pessoas poderem ter novos embasamentos do que é a verdade, do que não é. Esse é o trabalho jornalístico”. Já a estudante Maria Eduarda também avaliou positivamente a iniciativa e afirmou: “Uma nova rádio vai ser algo muito bom, muito importante para o carioca”.

O VLT do Rio de Janeiro transporta diariamente cerca de 100 mil passageiros e percorre áreas de forte apelo turístico e cultural. Ao longo do trajeto, os trens passam por pontos como o Museu do Amanhã, o Museu de Arte do Rio (MAR), o Theatro Municipal, o AquaRio, a Cidade do Samba e diversos prédios históricos, o que amplia significativamente o alcance da campanha.

A Sputnik atua como agência internacional de notícias e emissora de rádio, com presença em dezenas de países e produção de conteúdo em mais de 30 idiomas. Segundo dados da própria empresa, a rádio alcança uma audiência estimada em 220 milhões de ouvintes, enquanto suas plataformas digitais somam cerca de 32 milhões de seguidores.

A versão em português, a Sputnik Brasil, foi lançada em fevereiro de 2015. A operação editorial é realizada a partir de Moscou e também de um centro multimídia instalado no Rio de Janeiro. Ao longo de uma década de atuação, o serviço conquistou reconhecimento no país, incluindo o 34º Prêmio Nacional Anual de Jornalismo do Movimento de Justiça e Direitos Humanos.

Em 1º de agosto de 2025, a Sputnik iniciou a transmissão ininterrupta de rádio em português, 24 horas por dia, na frequência 80.5 FM. O sinal cobre toda a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que concentra uma população superior a 12 milhões de pessoas, consolidando a emissora como o único veículo de comunicação russo a operar no Brasil em formato 24/7.