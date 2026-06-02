"Tariflávio": tarifa de Trump contra o Brasil, apoiada pelos Bolsonaro, ganha apelido nas redes

247 - A expressão “Tariflávio” ganhou força nas redes sociais nos últimos dias como forma de associar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) às tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra produtos brasileiros. O apelido combina a palavra “tarifa” com parte do nome do parlamentar e passou a circular amplamente em publicações no X, antigo Twitter.

As informações foram reunidas a partir de postagens de usuários da plataforma, que relacionam o senador e a família Bolsonaro ao debate sobre as medidas comerciais adotadas pelo governo norte-americano e seus possíveis impactos sobre a economia brasileira.

Entre as manifestações, internautas repetem o termo de forma massiva em mensagens de protesto e ironia. Uma publicação afirma: “TARIFLÁVIO TARIFLÁVIO TARIFLÁVIO TARIFLÁVIO TARIFLÁVIO”. Outra associa diretamente o apelido à família Bolsonaro ao escrever: “O PIX É NOSSO TARIFLÁVIO BOLSONAROS INIMIGOS DO BRASIL”.

Críticas ligam apelido às tarifas e ao PIX

Outros usuários também conectaram o termo às discussões sobre o sistema de pagamentos instantâneos brasileiro. Uma postagem diz: “O fim do PIX é do BOLSONARO e o MASTER tbm. kkkkkkkkkk Todos juntos no TARIFLÁVIO”.

Em uma das publicações mais compartilhadas, um internauta buscou explicar a origem do apelido ao relacioná-lo ao apoio de integrantes do bolsonarismo às posições do governo Trump. O texto afirma: “Trump agora quer taxar os produtos brasileiros em 25% e partiu para cima do pix. De quebra, o filho do presidiário mais famoso do Brasil ganhou o apelido ‘Tariflávio’”.

Também ganharam repercussão mensagens curtas como “TariFlávio TariFlávio TariFlávio” e “TariFLAVIO. BAITA TIRO NO PE”, reforçando o caráter satírico da expressão.

Viralização reflete disputa política

O contexto da mobilização envolve os anúncios de tarifas sobre exportações brasileiras e as discussões em torno das relações entre Brasil e Estados Unidos. Nas redes, críticos do bolsonarismo passaram a utilizar o apelido para sustentar a narrativa de que posições defendidas por aliados de Trump teriam contribuído para o agravamento das tensões comerciais.

Publicações também passaram a compartilhar vídeos e conteúdos que mencionam declarações atribuídas a Flávio Bolsonaro sobre medidas adotadas pelo governo norte-americano. Em um dos materiais divulgados, o apelido é repetido diversas vezes como forma de crítica política.

Sem uma autoria central identificada, “Tariflávio” se espalhou rapidamente por diferentes perfis e grupos de discussão. A popularização do termo evidencia como o debate sobre tarifas, comércio exterior e o PIX tem alimentado novos embates políticos nas redes sociais, transformando o apelido em mais um símbolo da polarização em torno das relações entre Brasil e Estados Unidos.