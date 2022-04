Tebet e Leite têm o tamanho de Eymael, diz Joaquim de Carvalho

Apoie o 247

ICL

247 - O jornalista investigativo da TV 247Joaquim de Carvalho questionou o papel da grande mídia que dá palco para os representantes da “terceira via” que mal conseguem pontuar nas pesquisas de intenção de votos. Em sua conta no Twitter, nesta sexta-feira (15), Carvalho comparou os desempenhos de Eduardo Leite (PSDB) e Simone Tebet (MDB) ao do pré-candidato José Maria Emayel, “que é ignorado”.

“Por que a velha imprensa dá tanto espaço a Eduardo Leite, que perdeu as prévias do PSDB, e a Simone Tebet? Do ponto de vista eleitoral, as pesquisas mostram que têm o mesmo tamanho de José Maria Emayel, que é ignorado. O negócio da velha imprensa não é jornalismo, é manipulação”.

Por que a velha imprensa dá tanto espaço a Eduardo Leite, que perdeu as prévias do PSDB, e a Simone Tebet? Do ponto de vista eleitoral, as pesquisas mostram que têm o mesmo tamanho de José Maria Emayel, que é ignorado. O negócio da velha imprensa não é jornalismo, é manipulação. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 15, 2022

>>> “Ou temos um candidato para ganhar, ou melhor não ter candidato", avalia Renan sobre desempenho de Tebet nas pesquisas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leite perdeu as prévias do PSDB que definiram o ex-governador de São Paulo João Doria como o candidato do partido para disputar o pleito presidencial de outubro. Apesar disso, o ex-governador vem tentando uma série de manobras para viabilizar o seu nome.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No início do mês, o ex-governador se reuniu com Tebet e com o coordenador do plano de governo da senadora.Na ocaisão, o gaúcho disse que um acordo nacional entre os dois facilitaria um arranjo no Rio Grande do Sul, com Leite apoiando o escolhido pelo MDB para concorrer ao governo do estado.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE