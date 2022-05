Tese de Merval de 2º turno com três candidatos é detonada e alvo de piada no Twitter: “alucinado”

Nas últimas 4 eleições, não votei no PT no 1o turno. Fui de Cristovam, Marina, Eduardo Jorge e Ciro. Flora e fauna diversas.



Em 2022, vou de Lula no 1o turno. Com gosto, convicção, senso do dever histórico e consciência democrática.



Sorry, Merval.https://t.co/2tuzLlBUA7