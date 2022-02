Três participantes do BBB podem estar com Covid-19, diz jornalista

Apoie o 247

247 - Três integrantes que ainda estão no confinamento do Big Brother Brasil podem estar infectados com a Covid-19, segundo informações dadas pela coluna de Alessandro Lo-Bianco, do IG. Um deles é Vyni, que vem chamando a atenção por estar apresentando uma tosse persistente há alguns dias. A informação é do portal MSN.

Os outros dois participantes não tiveram os nomes revelados. A suspeita surgiu por conta do monitoramento feito por relógio que todos participantes usam. O acessório registra de forma ininterrupta os sinais vitais dos jogadores, além de temperatura corporal, tempo de sono, entre outros.

Segundo a fonte ouvida pelo jornalista, além de Vyni, outros dois participantes têm apresentado febre e a Globo autorizou a entrada de um médico para a coleta de material para testagem nesta terça-feira (1).

