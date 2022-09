TSE manda redes sociais excluírem fake news que liga Ipec ao Instituto Lula

Vídeos falsos afirmaram em redes sociais que o Instituto de Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) no mesmo endereço do Instituto Lula edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Paulo de Tarso Sanseverino determinou neste domingo (4) que as redes sociais Twitter, Facebook e TikTok retirem vídeos falsos que apontavam o Instituto de Inteligência em Pesquisa e Consultoria (Ipec) no mesmo endereço do Instituto Lula. O conteúdo falso passou a circular no último dia 31. A informação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo.

"O perigo na demora da prestação jurisdicional também foi suficientemente demonstrado, pois, como afirmado à inicial, as publicações que contêm informações inverídicas estão sendo postadas no período crítico do processo eleitoral, em perfis com alto [número] de seguidores e gerando um alto número de visualizações, o que possibilita, em tese, a ocorrência de repercussão negativa de difícil reparação na imagem do candidato", disse Sanseverino.

O ministro também havia determinado a remoção de vídeos com falas adulteradas do ex-presidente Lula.

De acordo com representação entregue ao TSE, a Coligação Brasil da Esperança sobre o Ipec e o Instituto Lula "tinha o intuito de "descredibilizar o resultado das pesquisas de intenção de voto realizadas pelo Ipec e dar a entender que o candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva seria beneficiado, de maneira ilegal, pelas pesquisas eleitorais".

A pesquisa Datafolha, divulgada nesta última quinta-feira (1), mostrou que o ex-presidente lidera, com 45% dos votos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.