TV Cultura destaca, em editorial, que Douglas Garcia foi ao debate como convidado de Tarcísio Freitas

Apoie o 247

ICL

247 - A TV Cultura, que tem o programa Roda Viva, apresentado por Vera Magalhães, publicou um editorial informando sobre um convite feito pelo candidato ao governo do estado de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos) para que o parlamentar fosse ao debate entre os postulantes ao executivo paulista, na noite dessa terça-feira (13). Garcia intimidou a jornalista. A emissora também disse que o bolsonarista fez um "ataque covarde" contra a apresentadora.

"Convidado do candidato Tarcísio de Freitas, o político Douglas Garcia se aproximou agressivamente da jornalista que trabalhava no debate e repetiu literalmente as palavras do presidente Jair Bolsonaro em sua reação desmesurada no debate presidencial, duas semanas atrás", afirmou a TV Cultura. "É triste que tenhamos testemunhado mais uma agressão à liberdade de imprensa representada pelo ataque covarde de um deputado estadual bolsonarista à jornalista Vera Magalhães".

O candidato Tarcísio de Freitas havia dito que "mal conhecia" o deputado estadual e foi questionado pelo atual governador Rodrigo Garcia (PSDB), candidato à reeleição.

Leia a íntregra:

O debate entre candidatos a governador de São Paulo, ontem (13/9), foi um espetáculo democrático, marcado pelo bom comportamento dos políticos, intensa troca de ideias e contraste de programas. Está de parabéns a política paulista.

É triste, no entanto, que tenhamos testemunhado mais uma agressão à liberdade de imprensa representada pelo ataque covarde de um deputado estadual bolsonarista à jornalista Vera Magalhães.

Convidado do candidato Tarcísio de Freitas, o político Douglas Garcia se aproximou agressivamente da jornalista que trabalhava no debate e repetiu literalmente as palavras do presidente Jair Bolsonaro em sua reação desmesurada no debate presidencial, duas semanas atrás.

É por demais extensa a lista de ataques às liberdades democráticas pelo presidente da República e seus apoiadores, muito especialmente na forma de violência contra mulheres jornalistas. E um levantamento recente mostra que a mais atacada é exatamente a apresentadora do Roda Viva.

Essa perversão vai muito além da covardia e terá que ser julgada e punida pela Justiça. Políticos pagos com dinheiro público não podem se beneficiar de seu cargo para atacar jornalistas e a imprensa, como fazem Bolsonaro, o deputado Douglas Garcia e tantos outros.

A TV Cultura se solidariza com Vera Magalhães e espera que o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa paulista puna o deputado, mostrando-se diferente da inércia dos órgãos de controle da Presidência da República, cooptados pela administração Bolsonaro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.