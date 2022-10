Twitter remove postagens de André Janones contra Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou que o Twitter apagasse em até duas horas duas postagens feitas pelo deputado André Janones (Avante-MG) contra Jair Bolsonaro (PL). A rede social informou que retirou os post, de acordo com informações publicadas neste sábado (22) pela coluna de Cristina Tardáguila, no portal Uol.

No primeiro post, datado de 23 de agosto, o deputado chamou Bolsonaro de "assassino" e disse que o ocupante do Planalto "ajudou a matar 400 mil pessoas e ainda debochou das vítimas". No segundo, de 16 de outubro, Janones afirmou que o chefe do Executivo federal "é miliciano".

>>> Lula vence no TSE e terá direito de resposta contra as fake news de Bolsonaro

O TSE confirmou na última quinta-feira (20) a investigação sobre uma rede de fake news e que tem como alvo a família Bolsonaro. De acordo com outra decisão do tribunal, os conteúdos falsos terão de ser removidos em até duas horas após uma determinada plataforma receber a notificação judicial.

O tribunal mandou o Youtube desmonetizar quatro canais de apoiadores de Bolsonaro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.