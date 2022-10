Temendo investigações, Bolsonaro ataca o Judiciário: 'há interesse por um candidato'

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) voltou a fazer ataques ao Judiciário, que, segundo o ocupante do Planalto, tem "interesse em um dos candidatos" à Presidência da República. "O que transparece para gente, eu não posso afirmar, que por parte de alguns do Judiciário, há um interesse por um candidato. Tanto que censura, desmonetização, derrubada de página, só existem do nosso lado. Do lado de lá tem barbaridades acontecendo e ninguém toma providência no tocante a isso", disse ele em entrevista ao podcast O Antagonista.

O presidente defendeu que ninguém pode "ser punido por fake news, porque não tem uma tipificação penal para isso". "Tentaram aprovar há poucos meses a Lei das fake news, eu entrei em campo, liguei para parlamentares e por nove votos não foi aprovado a urgência, porque se fosse aprovado, estaria sendo aberto um campo de caça aos fake news", disse.

Durante o seu governo, Bolsonaro tentou passar para a população a mensagem de que o Poder Judiciário atrapalha a gestão dele. O ocupante do Planalto defendeu também a participação das Forças Armadas na apuração do resultado da eleição presidencial. Partidos oposicionistas denunciaram que ele pode tentar um golpe se for derrotado.

Investigações

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou nesta quinta-feira (20) a investigação sobre uma rede de fake news e que tem como alvos Jair Bolsonaro, e o filho dele, o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos).

O TSE também quer a retirada imediata de vídeos identificados como fraudulentos pelo tribunal. Os conteúdos falsos terão de ser removidos em até duas horas após uma determinada plataforma receber a notificação da decisão, sob pena de multa de R$ 100 mil por hora de descumprimento.

O tribunal também mandou o Youtube desmonetizar quatro canais de apoiadores de Bolsonaro, incluindo o da produtora Brasil Paralelo, por divulgação de notícias falsas contra o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A Justiça Eleitoral suspendeu um trecho da propaganda de Bolsonaro (PL) exibida nessa quarta-feira (19) na televisão por não cumprir regras eleitorais.

Ex-presidente Lula

A ministra do TSE Maria Claudia Bucchianeri determinou nesta quarta-feira (19) a perda de 184 inserções pela campanha de Bolsonaro, que, até quinta-feira (27) da próxima semana, terá de mostrar na TV o direito de resposta de Lula.

De acordo com a pesquisa Datafolha, divulgada nessa quarta-feira (19), o ex-presidente continuou à frente de Bolsonaro na disputa pelo segundo turno, marcado para o dia 30 de outubro.

