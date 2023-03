Usuários detonam Sergio Moro e deixam a palavra "armação" como um dos assuntos mais comentados nas redes

Apoie o 247

ICL

247 - Perfis no Twitter criticaram o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e deixaram a palavra "armação" no Trending Topic (tópico em tendência) nesta sábado (25).

Usuários fizeram referência à Operação Sequaz, da Polícia Federal (PF), que prendeu na última quarta-feira (22) suspeitos de planejar o assassinato do parlamentar e outras autoridadades públicas.

O Conjur, maior site jurídico do País, vários juristas brasileiros e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também citaram armação de Sergio Moro para tentar associar o PT ao plano de criminosos.

De acordo com o jurista Lênio Streck, Lula "acertou em cheio" ao insinuar que existiu uma armação do senador para tentar desestabilizar o governo. Moro é um dos principais opositores do petista e tirou ele da eleição de 2018. Em 2021, o Supremo Tribunal Federal declarou Moro parcial e anulou a condenação do atual presidente da República.

Marcola é um santo perto do Moro, o verdadeiro criminoso que deveria estar preso. Lula está certo e esse negócio do PCC não passa de uma armação pic.twitter.com/AEuzOaYkLe March 24, 2023

Representamos contra @LulaOficial na PGR por crime de prevaricação - se ele sabia que a ação contra Moro foi armação, por que não informou as autoridades em vez de fazer bravata aos quatro ventos? Que o PGR agora avalie e tome providências! pic.twitter.com/zJ3nKXnWL9 — Marcel van Hattem (@marcelvanhattem) March 24, 2023

Com medo do Tacla Duran meter a "Tacla nele", o Marreco de Cú...ritiba tenTou essa armação para se fazer de vítima … na véspera do depoimento de tacla duran, e um dia após a prisão de Alberto Youssef, é muito suspeito, é suspeitíssimo.

Investigue TUDO a fundo @FlavioDino ...💩👇 pic.twitter.com/gLeIBhvCVi — Na Mira do Repórter. (@BrasilPost13) March 24, 2023

"plano do PCC" fica cada vez mais esquisito; tem até repórter da jovem pan tentando envolver o intercept com suposto documento; volta por cima: dilma assume presidência do banco dos brics; e um papo com ruy godinho, biógrafo das canções da MPB. 19h30!https://t.co/NXPrx3RHK3 — cynara menezes (@cynaramenezes) March 24, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.