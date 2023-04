“Vídeo de Boulos com Datena dinamita todas as pontes com o PT”, diz Cynara Menezes

Apoie o 247

247 - A jornalista Cynara Menezes alertou nesta segunda-feira (3) para possíveis impactos na relação entre PT e PSOL após o vazamento do vídeo em que o apresentador José Luiz Datena teria confirmado a vontade de ser vice do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) em 2024 na eleição para a prefeitura da capital paulista.

"O vídeo vazado dinamita todas as pontes do boulos com o PT. e me parece que o datena fez propositalmente: a intenção dele foi queimar o boulos com o PT e vice-versa", escreveu a jornalista no Twitter.

O apresentador negou o conteúdo do vídeo.

datena fala duas bobagens enormes no vídeo:

– que o lula não segura um mandato inteiro

– que o PT "não gosta do lula".

oi?? papo furado.



e no final ainda adere ao discurso midiático-lavajatista de que o partido é "corrupto".

abre o olho, boulos, esse cara não é teu amigo, não April 3, 2023

