Weintraub mantém ataques e chama Constituição de 'porcaria' através do YouTube

Ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub deixou o Brasil por suposta perseguição do Supremo Tribunal Federal (STF). Nos Estados Unidos, ele publicou uma série de vídeos no YouTube, onde fez referência à “Constituição Federa de 1988” como “toda essa porcaria que foi feita no Brasil” responsável por um “regime totalitarista, de esquerda comunista, com monopólio, oligopólio, socialismo” edit

247 - O ex-ministro Abraham Weintraub completa, nesta quinta-feira (20), dois meses nos Estados Unidos. Ele deixou o Brasil às pressas, logo após perder seu cargo no MEC, alegando ser vítima de suposta perseguição do Supremo Tribunal Federal (STF), corte onde era alvo de dois inquéritos. Agora diretor do Banco Mundial, graças a uma indicação de Jair Bolsonaro, Weintraub tem utilizado as redes sociais para comentar assuntos da política brasileira, com ataques às instituições democráticas e suas bases, como fez recentemente referindo-se à Constituição Federal como “toda essa porcaria que foi feita no Brasil”. A informação é do jornal O Globo.

Abraham Weintraub conta com 203 mil inscritos e 2,2 milhões de visualização no YouTube. Ele publica “aulas” de microeconomia, que às vezes conta com a participação do irmão, Arthur Weintraub, assessor especial da Presidência da República.

No 13 de agosto, o ex-ministro da Educação aproveitou para proferir comentários negativos sobre seu país de origem através de um vídeo publicado no YouTube. Ao justificar os motivos pelos quais brasileiros seriam mais felizes do que a média dos outros países, quando observados em seu comportamento relativo à própria renda, Weintraub declarou que “o problema é que toda essa porcaria que foi feita no Brasil, Constituição de 1988, todo esse regime totalitarista, de esquerda comunista, com monopólio, oligopólio, socialismo, etc. e tal, isso acabou diminuindo a renda per capita do Brasil ao longo do tempo”.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.