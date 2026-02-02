WhatsApp vai parar de funcionar em celulares populares em fevereiro

247 - Milhões de usuários começaram fevereiro sob o risco de perder o acesso ao WhatsApp, após o aplicativo deixar de funcionar em celulares considerados antigos e incompatíveis com os requisitos mínimos de atualização. A mudança entrou em vigor no dia 1º e impede que aparelhos sem suporte técnico consigam abrir o app ou enviar e receber mensagens, afetando diretamente a comunicação diária de quem ainda utiliza esses modelos.

A interrupção do serviço faz parte de um processo recorrente adotado pelo WhatsApp, pertencente à Meta, para manter o funcionamento do aplicativo alinhado às atualizações de segurança, desempenho e inclusão de novas funcionalidades. Periodicamente, a empresa revisa quais sistemas operacionais continuam aptos a receber suporte, excluindo dispositivos que já não conseguem acompanhar a evolução tecnológica da plataforma.

Segundo critérios técnicos, o WhatsApp analisa quais aparelhos utilizam softwares desatualizados e concentram um número cada vez menor de usuários. Smartphones com sistemas antigos não conseguem receber novas versões do aplicativo, o que resulta em falhas constantes, lentidão e maior exposição a riscos digitais. A principal preocupação, nesse cenário, é a segurança, já que esses dispositivos ficam mais vulneráveis a vírus, malwares e ataques que podem comprometer dados pessoais.

O aplicativo afirma que os usuários não são pegos de surpresa. Em seu Centro de Ajuda, o WhatsApp esclarece que “antes de deixar de oferecer suporte ao seu sistema operacional, você receberá uma notificação no WhatsApp e será lembrado várias vezes de que precisa atualizá-lo”. A verificação da versão instalada pode ser feita nas configurações do aparelho, em “Sobre o dispositivo”, no Android, ou em “Informações”, no iPhone.

Atualmente, o WhatsApp exige que celulares com Android utilizem a versão 5.0 ou superior do sistema operacional. Já no caso dos iPhones, o requisito mínimo passou a ser o iOS 15.1. A maioria dos aparelhos afetados foi lançada há mais de dez anos e deixou de receber atualizações oficiais de seus fabricantes, o que tornou inevitável o fim do suporte.

Lista de celulares que perderam acesso ao WhatsApp

Os seguintes modelos não atendem mais às exigências técnicas do aplicativo:

Samsung

Galaxy S3, Galaxy S4, Galaxy S4 Mini, Galaxy S5, Note 2, Core, Trend, J2, Ace 4

LG

Optimus L3, L5, L7, F5, L3 II Dual, L5 II

Motorola

Moto G (1ª geração), Moto E (1ª geração)

Sony

Xperia Z2, Xperia Z3, Xperia M

Huawei

Ascend Mate, G740, D2

HTC

Desire 500, One M8

Apple

iPhone 5, 5c, 5s, 6 e 6 Plus

Mesmo com a descontinuação do suporte, o WhatsApp reforça que os usuários são avisados com vários meses de antecedência antes da interrupção definitiva. Esse prazo permite avaliar se o sistema operacional pode ser atualizado ou se será necessário migrar para um aparelho mais moderno.

Para evitar a perda de informações, a empresa destaca a importância de realizar backups completos das conversas e arquivos multimídia antes da data-limite. O procedimento garante a preservação do histórico de mensagens e facilita a transferência dos dados para um novo dispositivo compatível, assegurando a continuidade do uso do aplicativo.