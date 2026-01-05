Advogado que defendeu Assange no caso Wikileaks assume defesa de Maduro nos EUA

247 - O advogado criminalista Barry Pollack passou a representar o presidente venezuelano sequestrado Nicolás Maduro em processos que tramitam na Justiça dos Estados Unidos. A atuação foi oficializada por meio de uma notificação formal de comparecimento apresentada ao tribunal estadunidense nesta segunda-feira (5), marcando a entrada de um dos nomes mais experientes da advocacia criminal de Washington no caso.

Com quase três décadas de atuação, Pollack construiu uma carreira marcada por processos de alta complexidade jurídica e forte repercussão política, especialmente em temas ligados à segurança nacional e a disputas internacionais. A informação, segundo o SBT News, foi divulgada pelo jornal The Wall Street Journal, que teve acesso ao documento protocolado na Corte.

Defesa formalizada em tribunal dos EUA

Veterano dos tribunais federais dos Estados Unidos, Barry Pollack é sócio do escritório Harris St. Laurent & Wechsler LLP. Sua atuação concentra-se em crimes financeiros complexos, corrupção pública e casos envolvendo interesses estratégicos do governo estadunidense, além de processos que atraem grande atenção da mídia internacional.

Ao longo da carreira, o advogado representou executivos de grandes corporações, autoridades públicas e organizações envolvidas em investigações sensíveis, consolidando reputação por assumir defesas consideradas politicamente delicadas.

Caso Assange projetou carreira internacional de Pollack

O nome de Pollack ganhou projeção mundial ao liderar as negociações que resultaram na libertação de Julian Assange, fundador do WikiLeaks. O australiano enfrentou cerca de 15 anos de disputas judiciais relacionadas a acusações de espionagem e à divulgação de documentos confidenciais do governo dos Estados Unidos.

Assange permaneceu cinco anos detido no Reino Unido e, ao final do processo, declarou-se culpado por obter e divulgar segredos militares estadunidenses. Entre os materiais divulgados estavam relatórios de guerra e comunicações diplomáticas que revelaram abusos cometidos por militares dos EUA durante operações no Iraque e no Afeganistão.

Acusações contra Maduro e definição das defesas

Nicolás Maduro responde na Justiça dos Estados Unidos a acusações de narcoterrorismo, tráfico internacional de drogas e posse de armas de uso restrito. No mesmo contexto judicial, também foi definida a defesa de sua esposa, Cilia Flores.

Ela será representada por Mark Donnelly, ex-promotor federal sediado em Houston. Donnelly atuou como investigador da Câmara dos Representantes do Texas durante o processo de impeachment, em 2023, do procurador-geral do estado, Ken Paxton, que acabou absolvido e atualmente disputa a indicação do Partido Republicano para o Senado dos EUA.