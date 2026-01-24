Agentes do ICE matam a tiros mais uma pessoa em Minneapolis em meio a protestos contra política migratória

247 - Um homem morreu após uma operação do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) em Minneapolis, no estado de Minnesota, neste sábado (24). A informação é da CNN Internacional, que ouviu autoridades locais sobre o caso.

De acordo com a reportagem, o chefe de polícia de Minneapolis afirmou que o homem foi morto a tiros por agentes federais durante a ação. Já o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos declarou que a vítima estaria armada no momento da operação. Até agora, não há informações oficiais que expliquem o que levou ao tiroteio nem confirmação independente sobre a versão de que o homem portava uma arma.

O episódio ocorre em um contexto de tensão crescente na cidade. Somente em janeiro de 2026, Minneapolis registrou três tiroteios envolvendo agentes federais, segundo dados citados pela emissora norte-americana. As ações coincidem com protestos contra a política de imigração adotada pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que atualmente ocupa a Casa Branca.

Nas redes sociais, o governador de Minnesota, Tim Walz, reagiu à operação. Ele classificou o episódio como “mais um ataque a tiros atroz” e relatou ter buscado contato imediato com o governo federal.

“Acabei de falar com a Casa Branca após mais um ataque a tiros atroz por agentes federais esta manhã. Minnesota não aguenta mais. Isso é repugnante”, escreveu Walz.

A senadora democrata por Minnesota, Amy Klobuchar, também se manifestou publicamente. Em publicação nas redes sociais, ela cobrou a retirada da agência do estado.

“Tirem o ICE do nosso estado AGORA”, escreveu a parlamentar.