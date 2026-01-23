EUA: ICE detém criança de 5 anos durante ação migratória em Minnesota

247 - Um menino de cinco anos foi detido por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) durante uma operação realizada na cidade de Mineápolis, no estado de Minnesota. A ação ocorreu na terça-feira (20) e, segundo autoridades educacionais locais, a criança teria sido usada como forma de atrair o pai, imigrante que era alvo direto da operação migratória. O episódio provocou reação imediata de autoridades estaduais e ampliou o debate sobre a condução das ações migratórias no país.

Em entrevista coletiva concedida na quinta-feira (22), a superintendente do distrito escolar público de Columbia, Zena Stenvik, afirmou que quatro estudantes da rede foram apreendidos por agentes do ICE ao longo da semana. De acordo com ela, o menino foi detido junto com o pai, o equatoriano Adrian Alexander Conejo Arias, em frente à residência da família. Ainda segundo Stenvik, outro adulto que estava no local chegou a implorar para que os agentes não levassem a criança, pedido que não foi atendido.

Pai e filho foram encaminhados ao Centro de Processamento de Imigração de Dilley, no Texas, onde permanecem sob custódia das autoridades migratórias. O caso gerou forte repercussão local, especialmente por envolver uma criança em idade pré-escolar durante uma operação policial.

Em nota oficial, o Serviço de Imigração apresentou uma versão diferente dos fatos. O órgão afirmou que a criança teria sido abandonada pelo pai no momento da abordagem, alegando que Conejo Arias fugiu a pé ao perceber a aproximação dos agentes. “Para garantir a segurança da criança, um dos nossos agentes do ICE permaneceu com ela enquanto os outros agentes detinham Conejo Arias”, informou o ICE em publicação oficial.

A agência federal também declarou que os pais do menino podem optar por serem deportados junto com o filho ou indicar uma pessoa de confiança para assumir temporariamente os cuidados da criança. O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, saiu em defesa da operação e minimizou o ocorrido. Segundo ele, o menino “não foi preso, apenas detido”. Vance afirmou ainda que a medida foi necessária para viabilizar a prisão do pai, classificado pelas autoridades como imigrante em situação irregular.

O episódio ocorre em meio a um ambiente de crescente tensão em Minnesota devido ao aumento das operações do ICE durante o governo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. O clima se agravou após a morte de Renee Good, baleada por um agente do ICE em Mineápolis, caso que intensificou críticas às forças federais no estado.

O governador de Minnesota, Tim Walz, do Partido Democrata e opositor do presidente Donald Trump, condenou duramente a ação. Em publicação nas redes sociais, ele afirmou: “Os habitantes de Minnesota querem segurança. Eles querem liberdade. Eles querem o melhor para nossos filhos. Agentes mascarados que sequestram crianças em idade pré-escolar nas ruas e as enviam para centros de detenção no Texas não servem a nenhum desses propósitos. Essa campanha de retaliação precisa parar”.

A detenção do menino de cinco anos tornou-se símbolo das controvérsias em torno da política migratória federal e reacendeu o debate sobre os limites legais e humanitários das operações conduzidas pelo ICE em território norte-americano.