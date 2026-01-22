Autoridades escolares dizem que ICE deteve 4 crianças em distrito de Minnesota

Reuters - Agentes de imigração dos Estados Unidos detiveram neste mês pelo menos quatro crianças, incluindo uma de 5 anos, de um distrito escolar da região de Minneapolis, no Estado de Minnesota, disseram autoridades do distrito nesta quinta-feira.

O relato surge em meio a preocupações sobre o alcance e as táticas dos agentes da lei federais que fazem parte da repressão à imigração promovida pelo presidente dos EUA, Donald Trump. As ações levaram ao envio de 3.000 agentes para a maior cidade de Minnesota.

Trump descreveu a repressão como uma batalha para expulsar criminosos violentos dos EUA.

"Por que deter uma criança de 5 anos?", questionou Zena Stenvik, superintendente do distrito escolar de Columbia Heights, em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira. "Não me venham dizer que essa criança será classificada como criminosa violenta."

A porta-voz do Departamento de Segurança Interna, Tricia McLaughlin, negou nesta quinta-feira que uma criança tenha sido alvo da ação.

“O ICE NÃO teve como alvo uma criança”, disse ela em um comunicado.

Na terça-feira, o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) realizou uma operação para prender Adrian Alexander Conejo Arias, que estava no país ilegalmente, disse ela. Quando os agentes se aproximaram, Conejo Arias fugiu do local, abandonando seu filho, acrescentou.

"Para garantir a segurança da criança, um de nossos agentes do ICE permaneceu com ela enquanto os outros agentes detiveram Conejo Arias", disse McLaughlin em um comunicado.

Ela disse que os pais que são alvo de operações do ICE são questionados se desejam ser deportados com seus filhos ou se preferem que eles sejam colocados sob os cuidados de uma pessoa indicada por eles.

O Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) não comentou a alegação do distrito escolar de que outras crianças também foram detidas pelo ICE.

Na coletiva de imprensa, Stenvik disse que Liam Conejo Ramos, de 5 anos, foi levado com o pai para a entrada de casa depois de ter sido buscado na pré-escola na terça-feira.

No mesmo dia, ela relatou que um estudante do ensino médio de 17 anos foi levado por agentes armados e mascarados a caminho da escola. Nenhum dos pais estava presente no momento, afirmou.

Há duas semanas, uma menina de 10 anos foi detida por agentes do ICE a caminho da escola primária, e ela e sua mãe ainda estão em um centro de detenção no Texas, disse Stenvik. Na semana passada, uma estudante do ensino médio de 17 anos foi detida com sua mãe por agentes do ICE em seu apartamento, acrescentou ela.