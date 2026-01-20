Milhares de pessoas protestam contra as políticas de imigração de Donald Trump

Reuters - Milhares de trabalhadores e estudantes dos EUA participaram de manifestações por cidades e campi universitários nesta terça-feira em oposição às políticas de imigração do presidente Donald Trump.

No primeiro aniversário do segundo mandato de Trump, protestos surgiram em todo o país contra sua agressiva repressão à imigração, que causou indignação depois que agentes federais arrastaram uma cidadã norte-americana de seu carro e mataram a tiros a ativista Renee Good em Minneapolis nas últimas semanas.

Centenas de manifestantes se reuniram em Washington e em cidades menores como Asheville, Carolina do Norte, onde os manifestantes marcharam pelo centro da cidade gritando "Sem ICE, sem KKK, sem EUA fascista", de acordo com vídeos online. ICE é a sigla em inglês para o Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA.

O governo Trump diz que tem um mandato dos eleitores para deportar milhões de imigrantes que estão no país ilegalmente. Pesquisas recentes mostram que a maioria dos norte-americanos desaprova o uso da força pelos agentes do ICE e de outras agências federais.

Estudantes universitários se manifestaram em Cleveland, Ohio, entoando "Sem ódio, sem medo, os refugiados são bem-vindos aqui", enquanto estudantes do ensino médio em Santa Fé, Novo México, deixaram a aula para participar de um comício "Parem o terror do ICE" na capital do Estado, de acordo com os organizadores do protesto e funcionários da escola.

As ações foram organizadas por grupos de esquerda como Indivisível e 50501, bem como por sindicatos e organizações de base que se opõem aos campos de detenção de imigrantes, como um em El Paso, Texas, onde três detentos morreram nas últimas seis semanas, de acordo com as autoridades federais.

Manifestações estavam programadas para o oeste, em cidades como São Francisco e Seattle, onde estavam planejados protestos à tarde e à noite.