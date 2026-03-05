Alemanha diz que não planeja enviar forças extras ao Oriente Médio

Reuters – A Alemanha afirmou nesta quinta-feira (5) que não tem planos de enviar apoio militar adicional ao Oriente Médio, depois que aliados europeus anunciaram a intenção de deslocar forças para o Mediterrâneo Oriental após um ataque de drone contra uma base aérea britânica no Chipre.

O ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, disse ao Parlamento nesta quinta-feira que a Itália, a Espanha, a França e a Holanda enviarão meios navais para proteger o Chipre nos próximos dias.

O Reino Unido também está enviando um destróier e helicópteros adicionais com capacidade de defesa contra drones para a região, além de se juntar à França e à Grécia no reforço das defesas aéreas no Chipre.

A Marinha alemã participa da missão de monitoramento UNIFIL, das Nações Unidas, no Líbano, mas o Ministério da Defesa afirmou que o foco das Forças Armadas do país permanece nas operações de defesa da Otan no leste da Europa.

"A Alemanha atualmente não planeja capacidades militares adicionais além de suas contribuições já existentes para missões internacionais no Oriente Médio", afirmou o ministério em comunicado.

A nota também informou que a fragata antiaérea Sachsen participa atualmente do exercício da Otan Cold Response, realizado no Ártico.

O ministério reiterou declarações do ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, feitas no Parlamento: "A Alemanha não é parte nesta guerra. A Bundeswehr não está participando desta guerra."