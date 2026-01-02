Angelina Jolie visita fronteira e apoia palestinos, alvo de genocídio

247 - A atriz Angelina Jolie visitou nesta sexta-feira (2) o lado egípcio da passagem de Rafah, na fronteira com a Faixa de Gaza sitiada.

De acordo com a agência AFP, Jolie expressou solidariedade ao povo palestino e prometeu dar continuidade ao auxílio humanitário.

A atriz e ex-enviada especial da agência da ONU para refugiados fez a visita para verificar a situação dos palestinos feridos transferidos para o Egito e para acompanhar a entrega de ajuda humanitária ao território devastado.

Israel lançou uma guerra genocida contra Gaza em outubro de 2023, matando mais de 70 mil palestinos antes que um frágil acordo de cessar-fogo fosse alcançado em outubro passado. Apesar do acordo de cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, Israel continuou a realizar ataques em toda a Faixa de Gaza.