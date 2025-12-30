Países alertam para a deterioração humanitária em Gaza, alvo de genocídio

LONDRES, 30 Dez (Reuters) - A situação humanitária em Gaza piorou novamente e é motivo de grave preocupação, disseram Reino Unido, Canadá, França e outros países em uma declaração conjunta na terça-feira que também pediu a Israel que tome medidas urgentes.

A declaração, publicada online pelo Ministério das Relações Exteriores britânico, afirma que Israel deveria permitir que as organizações não governamentais trabalhem em Israel de forma sustentável e previsível, e garantir que a ONU possa continuar seu trabalho no enclave palestino.

"Expressamos graves preocupações sobre a nova deterioração da situação humanitária em Gaza, que continua catastrófica", disseram os ministros das Relações Exteriores de Canadá, Dinamarca, Finlândia, França, Islândia, Japão, Noruega, Suécia, Suíça e Reino Unido.

A nota também afirma que Israel deveria suspender o que chamou de "restrições irracionais" sobre certas importações, incluindo equipamentos médicos e de abrigo, e abrir as passagens de fronteira para aumentar o fluxo de ajuda humanitária para Gaza.

Israel e o Hamas concordaram com um cessar-fogo em outubro, após dois anos de intensos bombardeios israelenses e operações militares em Gaza, que se seguiram ao ataque mortal de combatentes liderados pelo Hamas contra comunidades israelenses em outubro de 2023.

Um monitor global da fome disse em 19 de dezembro que não havia mais situação de fome em Gaza depois que o acesso às entregas de alimentos humanitários e comerciais melhorou devido ao cessar-fogo.

No entanto, as agências humanitárias afirmam que muito mais ajuda precisa chegar ao território pequeno e lotado e que Israel está impedindo a entrada de itens necessários. Israel diz que a entrada de alimentos é mais do que suficiente e que os problemas estão na distribuição dentro de Gaza.

(Reportagem de William James)