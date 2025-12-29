247 - A empresa estatal russa de exploração espacial, Roscosmos, assinou um contrato para desenvolver, até 2036, uma usina elétrica em solo lunar. O projeto tem como objetivo fornecer eletricidade durante as missões espaciais na Lua, segundo a reportagem da TV BRICS.



A instalação será responsável pelo fornecimento constante de energia para os equipamentos do programa lunar russo, como veículos espaciais e observatórios. Além disso, a usina abastecerá a infraestrutura da futura estação científica internacional na Lua, incluindo as unidades dos parceiros estrangeiros.



O projeto contempla o desenvolvimento de veículos espaciais, testes de voo e simulações realizadas na Terra, bem como a implantação da infraestrutura diretamente no solo lunar.



Esse passo é considerado um avanço significativo para a criação de uma estação científica na Lua que opere de forma contínua, representando a transição de missões isoladas para um programa de pesquisa lunar de longo prazo.