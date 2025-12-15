Dubai aposta em inovação com check-in digital para atrair turistas

247 - Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, começará a implementar gradualmente uma solução unificada de check-in facilitada para visitantes. A novidade foi anunciada pelo príncipe herdeiro do emirado xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e divulgada pela Emirates News Agency (WAM) e TV BRICS.



Baseada em tecnologia biométrica, a solução de entrada "contactless" ("por aproximação", em tradução livre), foi desenvolvida pelo Departamento de Economia e Turismo de Dubai (DET). O sistema já está disponível para integração imediata em hotéis e residências de temporada do emirado, oferecendo aos hóspedes uma experiência de chegada mais ágil e intuitiva.

Como indicou o xeuque Al Maktoum, a iniciativa reforça o compromisso de Dubai em adotar tecnologias avançadas para consolidar sua posição como destino turístico inovador, priorizando tanto a satisfação dos visitantes quanto a eficiência operacional da megacidade.

"Nossa cidade continua na vanguarda da inovação e da criação de experiências incomparáveis. Ao adotar soluções de ponta, não apenas aprimoramos a jornada do visitante, como também posicionamos Dubai estrategicamente para um crescimento contínuo do turismo", afirmou.



O novo sistema permite aos hóspedes que concluam todo o processo de check-in antes mesmo da chegada, diretamente pelo celular. Com o envio único de documentos e dados biométricos, a etapa é agilizada e pode até eliminar a necessidade de passar pela recepção.



De acordo com as reportagens, além dos benefícios imediatos ao setor hoteleiro, a tecnologia também poderá ser aplicada a outros serviços turísticos, como locação de veículos, ampliando a integração e a personalização da experiência do visitante em toda a cidade.