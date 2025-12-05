Indonésia ingressa no Banco do BRICS com aporte inicial de US$ 1 bi

247 - A Indonésia investiu US$ 1 bilhão (mais de R$ 5 bilhões) no Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), representando seu primeiro aporte desde a adesão à instituição financeira. A informação foi divulgada pela Antara News e pela TV BRICS nesta sexta-feira (5).



De acordo com o ministro-coordenador para Assuntos Econômicos da Indonésia, Airlangga Hartarto, a iniciativa evidencia o papel do país no fortalecimento da cooperação entre as nações do Sul Global.



"A Indonésia torna-se membro e imediatamente passa a participar ativamente das atividades do NBD", destacou ele.



O ministro acrescentou que a adesão ao banco ampliará o acesso do país a novos mercados e intensificará a cooperação com as principais economias emergentes.



Durante a presidência russa do BRICS em 2024, a Indonésia apresentou um pedido oficial para ingressar no grupo, posteriormente aprovado. Em 1º de janeiro de 2025, o país passou a integrar o BRICS como membro pleno.



A proposta de criação do Novo Banco de Desenvolvimento foi apresentada na IV Cúpula do BRICS, realizada em 2012, em Nova Délhi, na Índia. O acordo constitutivo foi assinado durante a VI cúpula do grupo, em Fortaleza, em 2014. A instituição tem como objetivo financiar projetos de infraestrutura e apoiar iniciativas de desenvolvimento sustentável em países em desenvolvimento e no âmbito do próprio grupo.