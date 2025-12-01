Brasil encerra presidência do Brics com Cúpula Popular no Rio

247 - Cerca de 150 pessoas de 21 países se reunirão entre os dias 1 a 4 de dezembro, no Rio de Janeiro, com o objetivo de ampliar a participação da sociedade civil do Sul Global na governança mundial.

O evento, que ocorre no Armazém da Utopia, na Zona Central da capital fluminense, é considerado histórico pelos organizadores, por ser a primeira atividade do Conselho Civil Popular do Brics. Além disso, é o último grande evento sob a presidência brasileira no bloco.

a cidade do Rio de Janeiro (RJ) sediará a Cúpula Popular do Brics, um espaço de debate e articulação que reúne movimentos populares e a sociedade civil, com o objetivo de garantir um canal de comunicação permanente com o bloco oficial, informou o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) um dos movimentos que integra a iniciativa em nota.

Os debates se concentrarão em alguns eixos centrais, disse o MST: cooperação econômica, construção da multipolaridade, reconfiguração da geopolítica mundial e desdolarização.

O evento reunirá ainda uma série de autoridades, contando com a presença do sherpa brasileiro no Brics, o embaixador Maurício Carvalho Lyrio, e de Antônio Freitas, subsecretário de Finanças Internacionais e Cooperação Econômica do Ministério da Fazenda e um dos principais representantes do país nas negociações financeiras e econômicas no Brics e no G20.

Dilma Rousseff, presidenta do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) e ex-presidenta do Brasil, participará da atividade de forma virtual.

O Conselho Civil Popular do Brics foi criado e reconhecido pela Cúpula de Líderes de Kazan, na Rússia, em 2024.