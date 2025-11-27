Jovem indiana de 14 anos leva voz de ativistas à COP30

ANI — Sahruda PDV, uma estudante de 14 anos do 9º ano da Hyderabad Public School, em Begumpet, participou como Líder Global na COP30, realizada em Belém.

Ela apresentou o Manifesto Global da Criança, destacando as demandas da juventude por ação climática, e integrou discussões de alto nível. Sahruda enfatizou a importância de incluir as perspectivas dos jovens nas tomadas de decisão, citando sua experiência na COP30, onde dialogou com líderes globais e defendeu medidas urgentes pelo clima.

Em entrevista à ANI, Sahruda contou que sua jornada no ativismo climático começou muito cedo, por meio do clube ecológico da escola e de diversas iniciativas de conscientização junto aos colegas.

Foto: ANI

“Meu envolvimento formal com a ação climática começou no 6º ano, quando entrei para o Clube do Clima da escola. Temos várias iniciativas ecológicas para desenvolver consciência ambiental e social. Desde então, participei de diversas ações e tive um papel ativo em inspirar meus colegas. Também estive envolvida em iniciativas fora da escola, como limpeza de lagos em Hyderabad e campanhas de saúde”, afirmou.

Sahruda conheceu o Programa Decarbonise, do Centre for Global Education, por meio da escola. Ela relembra que seu papel ativo no programa foi determinante para o convite à COP30 e para ter acesso à Blue Zone durante todos os dias do evento.

“Foi uma conferência de uma semana que me proporcionou experiências para toda a vida. Elas reforçaram minha convicção de que as vozes de jovens e crianças precisam ser ouvidas nos espaços de decisão, já que somos nós que enfrentaremos os efeitos de longo prazo das mudanças climáticas”, declarou.

Antes da conferência, todos os participantes redigiram o Manifesto Global da Criança e organizaram a Pesquisa Global do Meio Ambiente Estudantil, que reuniu 3.700 respostas. A partir desse esforço colaborativo de 48 horas, foram identificadas oito demandas essenciais dos jovens apresentadas na COP30.

Sahruda participou de uma ampla gama de debates substantivos, incluindo painéis infantis e juvenis, mesas de alto nível e apresentações em diferentes pavilhões. Ela apresentou o Manifesto da Criança no Pavilhão da Austrália, na Blue Zone, atraindo grande atenção dos diversos grupos presentes.

“O que mais me marcou em toda essa experiência foi a cultura inclusiva e a forma como as pessoas conseguiam se conectar, mesmo sem uma língua em comum. Vi o quanto as vozes dos jovens podem ser incluídas de forma eficaz nos processos de decisão e de advocacy”, afirmou.

Ela também incentivou outros jovens a darem pequenos passos que possam abrir portas para grandes oportunidades.

“Tomar iniciativa e sair da zona de conforto pode abrir portas para plataformas globais, como aconteceu comigo no Brasil. Muitos dos participantes influentes que conheci começaram assim e hoje são grandes ativistas climáticos. É a coragem e a iniciativa que podem elevar qualquer pessoa a patamares mais altos”, disse.

A diretora da Senior School da Hyderabad Public School, Neeta Bisht, celebrou a participação da estudante:

“Estamos muito orgulhosos de que Sahruda, do 9º ano, representou a escola entre os 30 melhores em Belém, Brasil, levando a voz da juventude para um palco global sobre sustentabilidade, mudanças climáticas e bem-estar coletivo.”