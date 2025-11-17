Ministro da Ecologia da Índia chega ao Brasil para a COP30

247 - O ministro da Ecologia, Florestas e Mudanças Climáticas da Índia, Bhupender Yadav, desembarcou nesta segunda-feira (17) em Belém para participar da COP30, conferência global do clima organizada pela ONU. As informações foram publicadas originalmente pela ANI News.

Segundo a agência, Yadav usou as redes sociais para anunciar sua chegada ao Brasil e antecipar os temas que pretende defender durante o encontro. Em mensagem publicada no X, ele afirmou: “Cheguei a Belém, Brasil, onde participarei da UNFCCC COP30. Nos próximos dias, participarei das negociações sobre mudanças climáticas e apresentarei a visão da Índia sobre questões relacionadas à adaptação, financiamento climático e outros temas críticos. Estou ansioso por conversas produtivas”.

A COP30 ocorre entre 10 e 21 de novembro de 2025, reunindo representantes de quase todos os países do mundo. O encontro anual é o principal espaço multilateral para decisões globais sobre o enfrentamento da crise climática. De acordo com a UNFCCC, o fórum concentra as discussões sobre medidas para limitar o aquecimento global a 1,5°C, apoiar comunidades vulneráveis diante dos impactos ambientais e avançar em metas para emissões líquidas zero até 2050.

A conferência também abre espaço para a participação de cientistas, povos indígenas, organizações da sociedade civil, jovens lideranças e representantes do setor privado, ampliando o intercâmbio de propostas e soluções em escala internacional. A edição de 2025 marca a 30ª Conferência das Partes, criada após o tratado climático firmado em 1992 e que deu origem ao Acordo de Paris, adotado em 2015.

Antes de sua chegada ao Brasil, a diplomacia indiana manteve agenda ativa no cenário internacional. O ministro das Relações Exteriores da Índia, S. Jaishankar, encontrou-se recentemente com o chanceler brasileiro Mauro Vieira durante a reunião de ministros do G7, no Canadá. Em publicação no X, Jaishankar destacou a cooperação crescente entre os países e afirmou: “Bom ver o chanceler Mauro Vieira do Brasil esta tarde. Reconhecemos o recente progresso em nossa cooperação bilateral. Estamos explorando ativamente oportunidades para ampliar o comércio, os investimentos, a cooperação em saúde e em tecnologia”.

A presença indiana em Belém reforça o peso das negociações em um momento decisivo para o futuro das políticas climáticas e das alianças internacionais voltadas à transição verde.