Ayurveda celebra 40 anos no Brasil em conferência que reforça parceria com a Índia

247 - A 3ª Conferência Internacional de Ayurveda reuniu especialistas e instituições do Brasil, Índia e demais países da América Latina em São Paulo, entre 14 e 15 de novembro de 2025. Segundo informações divulgadas pela agência ANI, o encontro marcou quatro décadas da presença da medicina tradicional indiana no Brasil e discutiu caminhos para ampliar sua integração no sistema de saúde e na formação profissional.

O evento foi organizado pelo Swami Vivekananda Cultural Centre (SVCC) em parceria com a Conayur, sob a coordenação do Indian Council for Cultural Relations (ICCR). As discussões foram guiadas pelo tema “Diversidade e Inclusão no Ayurveda: Cuidando de Todos e de Todo Ser”, reunindo praticantes, pesquisadores e estudantes comprometidos com a difusão do conhecimento ancestral.

A abertura oficial contou com a participação do embaixador da Índia no Brasil, Dinesh Bhatia, que ressaltou o avanço contínuo da cooperação bilateral na área das medicinas tradicionais. Ele lembrou que o Brasil foi o primeiro país sul-americano a reconhecer oficialmente o Ayurveda e classificou como marco recente a visita do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) ao All India Institute of Ayurveda, em Nova Délhi. O diplomata também destacou o papel do SVCC na promoção da cultura indiana e agradeceu ao Ministério de Ayush pelo apoio institucional.

Em seu discurso principal, o secretário do Ministério de Ayush, Dr. (Vaidya) Rajesh Kotecha, afirmou que o Ayurveda “incorpora inclusão, compaixão e o equilíbrio holístico entre corpo, mente e ambiente”. Ele destacou que a parceria Brasil–Índia na área de saúde integrativa tem se fortalecido por meio de acordos formais entre os ministérios da Saúde dos dois países e pela colaboração entre o National Institute of Ayurveda, em Jaipur, e universidades brasileiras. O secretário também celebrou as contribuições dos profissionais que impulsionaram o desenvolvimento do Ayurveda no Brasil ao longo de quatro décadas.

Representando o SVCC, a diretora Dr. Jyoti Kiran Shukla destacou a afinidade histórica entre as tradições de bem-estar da Índia e do Brasil, observando que o intercâmbio cultural e acadêmico tem ampliado o interesse pela medicina tradicional no país.

A programação incluiu palestras temáticas, sessões plenárias e assembleias sobre temas fundamentais, como saberes ancestrais, diversidade e regulação profissional. Durante o encontro, os organizadores anunciaram que o Ayurveda foi oficialmente incorporado à Classificação Brasileira de Ocupações, reconhecimento considerado histórico para o setor.

O cônsul-geral da Índia em São Paulo, Hansraj Singh Verma, também participou das atividades e enfatizou a importância de fortalecer iniciativas conjuntas em saúde preventiva e terapias naturais.

Entre as apresentações, estiveram Daivavyapashraya: A Cura da Alma – Uma Ponte entre o Ganges e o Ocidente, de Paulo Bastos Gonçalves; De Prithvi a Akasa: A Jornada da Transformação Sutil, de Vanessa Santetti; e Ayurveda como Caminho de Cura, da médica Rita Beatriz Tocantins. O encerramento ocorreu com a mesa-redonda “O Futuro do Ayurveda no Brasil: Construindo os Próximos 40 Anos”.

As discussões reforçaram o papel crescente do Ayurveda no cenário internacional e servem de preparação para a Cúpula Global de Medicina Tradicional, organizada pela OMS e pelo Ministério de Ayush, que será realizada em Nova Délhi entre 17 e 19 de dezembro, consolidando novas frentes de cooperação em saúde integral e práticas sustentáveis.