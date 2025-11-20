Índia defende ação global unificada por segurança energética na COP30

247 - A Índia defendeu uma ação coordenada da comunidade internacional para fortalecer a segurança energética em países mais vulneráveis à crise climática, durante sessão ministerial realizada à margem da COP30, em Belém, na quarta-feira (19). As informações foram divulgadas originalmente pela ANI News.

O encontro, promovido sob o tema “Uniting Islands, Inspiring Action – Leadership for Energy Security”, reuniu representantes de Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS), membros da Aliança Solar Internacional (ISA) e instituições parceiras, informou a ANI no material publicado. A iniciativa buscou avançar em soluções conjuntas para segurança, acessibilidade e resiliência energética, especialmente diante da dependência elevada de combustíveis fósseis importados e das vulnerabilidades climáticas enfrentadas pelos SIDS.

Durante sua intervenção, o ministro do Meio Ambiente, Florestas e Mudança do Clima da Índia, Bhupender Yadav, reafirmou o compromisso do país em apoiar nações insulares na construção de trajetórias energéticas limpas por meio da ISA. Ele destacou os avanços recentes da Índia no setor, afirmando: “Hoje, a Índia ultrapassou 500 gigawatts de capacidade instalada de eletricidade – e mais da metade é energia limpa. A Índia já atingiu 50% de capacidade de energia não fóssil, cinco anos antes de sua meta prevista”.

Yadav lembrou ainda que, segundo ele, “a Índia é agora o quarto maior produtor de energia renovável e o terceiro em energia solar no mundo”, atribuindo esses resultados à visão do primeiro-ministro Narendra Modi, orientada por escala, rapidez e participação popular.

O ministro compartilhou experiências de programas implementados no país, como o Surya Ghar Rooftop Solar Programme, exemplificado pelo caso de um professor beneficiado pela geração de energia solar residencial. De acordo com Yadav, a iniciativa representa “liberdade para cada família” e “uma mini usina em cada telhado”, já adotada por mais de 20 lakh (2 milhões) de lares.

Sobre o setor agrícola, reforçou que o uso de energia solar transformou a rotina de produtores rurais: “A energia solar para a agricultura é uma nova alvorada para nossa comunidade agrícola. Agora, eles trabalham com o sol e dormem em paz”, afirmou. Segundo ele, bombas solares e redes alimentadas por energia fotovoltaica têm garantido fornecimento limpo e confiável durante o dia, reduzindo custos e eliminando o uso de diesel.

Yadav também ressaltou ações voltadas à eletrificação de regiões remotas por meio do programa PM JANMAN e mencionou a construção de grandes projetos integrados de energia solar e armazenamento no país. Entre eles, destacou um empreendimento no Ladakh, que, segundo o ministro, terá capacidade para fornecer energia limpa suficiente para abastecer uma cidade inteira. Para os SIDS, afirmou, modelos semelhantes podem reduzir importações de diesel, diminuir custos energéticos e fortalecer a resiliência climática.

Ao reafirmar o papel global da Aliança Solar Internacional, Yadav declarou: “A ISA se tornou uma família solar global. Mais de 124 países já fazem parte da Aliança Solar Internacional. Pensem na ISA como uma família solar que vai das ilhas do Pacífico às savanas da África e às montanhas da América do Sul”. Ele acrescentou que a organização tem acelerado o desenho de projetos, mobilizado financiamento, gerado empregos locais e ampliado o acesso à energia solar como fonte prioritária de eletricidade limpa e confiável.

O ministro encerrou seu discurso defendendo mobilização conjunta em escala planetária: “A energia solar está espalhando sua luz de maneiras que vão além da tecnologia. É esperança e empoderamento. É independência. É dignidade. É paz”.