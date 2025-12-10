Para combater seca histórica, Irã investe em drones de semeadura de nuvens
Os países do BRICS estão implementando projetos inovadores para enfrentar os desafios das crescentes secas diante da crise climática global
247 - O Irã anunciou o início da fabricação de drones especializados na semeadura de nuvens, uma inovação de nível mundial. De acordo com informações divulgadas pela TV BRICS e pela Alalam News Network, esse projeto faz parte dos esforços de Teerã para enfrentar os desafios da seca e da escassez de água, que afetam de maneira significativa a agricultura e a vida cotidiana no país.
Nesse contexto, o presidente da Organização de Desenvolvimento e Uso de Tecnologias de Água Atmosférica do Irã destacou que o uso de drones para semear nuvens é uma inovação mundial, ressaltando que o Irã já iniciou a construção dos drones específicos para essa finalidade.
O responsável iraniano explicou que essa tecnologia pode contribuir para um aumento das chuvas entre 15 e 20%, o que fortalece a capacidade do país de enfrentar a escassez de água e intensifica seus esforços no combate à seca.
Esse projeto faz parte dos esforços do governo iraniano para desenvolver tecnologias inovadoras na gestão de recursos hídricos, melhorar a produção agrícola e focar no uso de tecnologia moderna para garantir o abastecimento de água para fins agrícolas e humanos.
BRICS enfrenta crise climática - Os países do BRICS estão implementando projetos inovadores para enfrentar os desafios da seca e da escassez de água que afetam a agricultura.
No Brasil, continuam os esforços para fortalecer as tecnologias avançadas de irrigação e desenvolver sistemas de gestão sustentável da água. O governo brasileiro anunciou um projeto conjunto entre o Brasil e a China para a construção de um laboratório dedicado ao desenvolvimento de inteligência artificial e pequenas máquinas para a agricultura familiar em áreas semiáridas do país.
Na Índia, cientistas lançaram projetos para melhorar as técnicas de gestão de águas agrícolas utilizando inteligência artificial, o que ajuda a melhorar a eficiência da irrigação, conforme relatado pela IANS, parceira da TV BRICS.
Além disso, a Tailândia está expandindo seu programa de modificação do clima, conhecido como "Indústria real da chuva", com o objetivo de enfrentar os desafios da seca e fortalecer as atividades agrícolas em diversas regiões do país. A Vietnam News Agency (VNA), parceira da TV BRICS, informou que as autoridades responsáveis realizaram mais de 2 mil operações aéreas entre fevereiro e agosto de 2025, com sucesso, alcançando uma taxa de precipitação superior a 95% nas operações. Esses esforços ajudaram a mitigar os impactos da seca em uma área superior a 141 milhões de rai (unidade de área agrícola), distribuídos por 63 províncias da Tailândia.