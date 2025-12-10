Para combater seca histórica, Irã investe em drones de semeadura de nuvens

247 - O Irã anunciou o início da fabricação de drones especializados na semeadura de nuvens, uma inovação de nível mundial. De acordo com informações divulgadas pela TV BRICS e pela Alalam News Network, esse projeto faz parte dos esforços de Teerã para enfrentar os desafios da seca e da escassez de água, que afetam de maneira significativa a agricultura e a vida cotidiana no país.

Nesse contexto, o presidente da Organização de Desenvolvimento e Uso de Tecnologias de Água Atmosférica do Irã destacou que o uso de drones para semear nuvens é uma inovação mundial, ressaltando que o Irã já iniciou a construção dos drones específicos para essa finalidade.

O responsável iraniano explicou que essa tecnologia pode contribuir para um aumento das chuvas entre 15 e 20%, o que fortalece a capacidade do país de enfrentar a escassez de água e intensifica seus esforços no combate à seca.

Esse projeto faz parte dos esforços do governo iraniano para desenvolver tecnologias inovadoras na gestão de recursos hídricos, melhorar a produção agrícola e focar no uso de tecnologia moderna para garantir o abastecimento de água para fins agrícolas e humanos.

BRICS enfrenta crise climática - Os países do BRICS estão implementando projetos inovadores para enfrentar os desafios da seca e da escassez de água que afetam a agricultura.



No Brasil, continuam os esforços para fortalecer as tecnologias avançadas de irrigação e desenvolver sistemas de gestão sustentável da água. O governo brasileiro anunciou um projeto conjunto entre o Brasil e a China para a construção de um laboratório dedicado ao desenvolvimento de inteligência artificial e pequenas máquinas para a agricultura familiar em áreas semiáridas do país.



Na Índia, cientistas lançaram projetos para melhorar as técnicas de gestão de águas agrícolas utilizando inteligência artificial, o que ajuda a melhorar a eficiência da irrigação, conforme relatado pela IANS, parceira da TV BRICS.





Além disso, a Tailândia está expandindo seu programa de modificação do clima, conhecido como "Indústria real da chuva", com o objetivo de enfrentar os desafios da seca e fortalecer as atividades agrícolas em diversas regiões do país. A Vietnam News Agency (VNA), parceira da TV BRICS, informou que as autoridades responsáveis realizaram mais de 2 mil operações aéreas entre fevereiro e agosto de 2025, com sucesso, alcançando uma taxa de precipitação superior a 95% nas operações. Esses esforços ajudaram a mitigar os impactos da seca em uma área superior a 141 milhões de rai (unidade de área agrícola), distribuídos por 63 províncias da Tailândia.