Teerã vive pior seca em 60 anos e governo fala em possível evacuação

247 - O ministro da Agricultura do Irã, Gholamreza Nouri, fez no sábado (29) um apelo ecológico à população do país, diante de uma crise hídrica histórica, a pior em 60 anos, que afeta principalmente a capital, Teerã, de acordo com o jornal Tehran Times.

O próprio presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, alertou recentemente que Teerã pode, em breve, enfrentar uma evacuação—ou até mesmo uma relocação—devido à escassez de água.

Durante a Conferência Internacional sobre o Combate ao Desperdício de Água e Alimentos, realizada na Turquia, Nouri adotou um tom de confiança ao recordar: “Milhares de anos atrás, a nação iraniana, ao inventar o qanat, ensinou ao mundo a arte de viver no coração do deserto”.

O ministro, ao mencionar os efeitos das mudanças climáticas, secas recorrentes e estresse hídrico no país, afirmou que não é mais possível desperdiçar recursos: “O mundo enfrenta hoje três desafios: ‘redução dos recursos hídricos renováveis’, ‘crescimento da demanda por alimentos’ e ‘aumento do desperdício de produtos agrícolas'".

A ausência de chuvas neste outono reduziu drasticamente o volume de armazenamento nos cinco reservatórios que abastecem a cidade. Além disso, Teerã tem enfrentou aumento na demanda por água, em meio a temperaturas recordes que ultrapassaram 40 graus Celsius em várias áreas da cidade nos últimos meses.

O consumo de água em Teerã, com cerca de 10 milhões de habitantes, atingiu níveis recordes de quase 4 milhões de metros cúbicos por dia no fim de julho, o que levou as autoridades a reduzir a pressão nas tubulações de diversos bairros para controlar o abastecimento, de acordo com reportagem da Press TV.

O governo iraniano também impôs restrições ao uso de piscinas e decretou feriados com o objetivo de ajudar a reduzir o consumo de água.

Enquanto isso, um grande projeto de transferência de água, que levará recursos hídricos a Teerã a partir de uma represa localizada a mais de 140 quilômetros a noroeste da cidade, foi inaugurado em agosto pelo Ministério da Energia do Irã.

Nas últimas semanas, o Irã realizou sua primeira operação de semeadura de nuvens do ano hidrológico 2025-2026 em meio à grave crise hídrica que já desperta alertas sobre o abastecimento de água potável. Operações semelhantes estão em andamento em outras partes do país.