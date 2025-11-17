Irã se destaca como maior exportador mundial de tâmaras

247 - O Irã ocupa a posição de maior exportador mundial de tâmaras, com uma produção anual de 1,5 milhão de toneladas, das quais 430 mil toneladas são destinadas à exportação. A informação foi compartilhada por Abolghasem Mohammadzadeh, membro do Comitê Nacional de Tâmaras do país, conforme divulgado pela TV BRICS e pela Alalam News Network.



Mais de 300 mil hectares de terra são dedicados ao cultivo de tâmaras no Irã e o valor das exportações do produto é estimado em aproximadamente US$ 430 milhões (cerca de R$ 2 bilhões).



As tâmaras iranianas são exportadas para diversos países, como Índia, Emirados Árabes Unidos, Cazaquistão, China e Rússia.



A produção mundial de tâmaras é estimada em cerca de 9 milhões de toneladas por ano, com 7 milhões sendo consumidas nos países produtores e 2 milhões comercializadas internacionalmente, segundo Abolghasem Mohammadzadeh. Além do Irã, outros países que figuram entre os dez maiores exportadores de tâmaras são Egito, Arábia Saudita, Argélia, Emirados Árabes Unidos, Omã e Tunísia.



Recentemente, o Egito iniciou um ambicioso projeto para criar a maior plantação de tâmaras do mundo, com 2,3 milhões de palmeiras sendo plantadas nas regiões de Toshka e Al-Owainat.