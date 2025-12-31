EUA impõem sanções contra 'indivíduos e entidades ligadas ao comércio de armas entre Irã e Venezuela'

247 - O Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou nesta quarta-feira (31) que o “Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro está impondo sanções contra 10 indivíduos e entidades ligadas ao comércio de armas entre Irã e Venezuela”.

“O fornecimento contínuo de armas convencionais do Irã a Caracas constitui uma ameaça aos interesses dos EUA”, escreveu o departamento em postagem publicada na rede social X.

A decisão do governo Donald Trump faz parte de uma ofensiva dos EUA contra a América do Sul devido à proximidade de países como Venezuela e Colômbia, com a China e com o BRICS, que é uma das principais frentes de resistência à hegemonia estadunidense na política internacional.

A gestão trumpista alegou a necessidade de combater o narcoterrorismo, e determinou o deslocamento de militares para regiões marítimas próximas do continente sul-americano. A ofensiva resultou em 107 mortes em mais de 20 ataques a embarcações que, supostamente, tinham envolvimento com o tráfico de drogas. Na última segunda-feira (29), os EUA fizeram o primeiro ataque por terra contra a Venezuela desde o início das investidas contra a América do Sul, em setembro.

No caso do Irã, o país também faz parte do BRICS e é um dos principais “rivais” de Israel no Oriente Médio. Historicamente, os EUA apoiam o governo israelense, denunciado na Corte Internacional de Justiça (CIJ) em 2024 pelo crime de genocídio contra palestinos na Faixa de Gaza.

Em 25 de junho, por exemplo, o Ministério da Saúde iraniano afirmou que 627 moradores iranianos morreram e mais de 4.870 ficaram feridos em ataques israelenses desde 13 de junho, dia em que Israel lançou uma operação em larga escala contra o Irã, acusando-o de implementar um programa nuclear militar secreto. Teerã retaliou lançando a Operação Promessa Verdadeira 3, atingindo alvos militares dentro de Israel.

No dia 22 de junho, os EUA atacaram três instalações nucleares iranianas em Natanz, Fordow e Isfahan, juntando-se à campanha de Israel contra o Irã.