Empresa venezuelana nega ter sido alvo de ataque dos EUA em Maracaibo

247 - Um incidente registrado na madrugada de 24 de dezembro em uma instalação industrial da empresa venezuelana Primazol, no estado de Zulia, foi alvo de versões equivocadas nas redes sociais que apontavam para um suposto ataque dos Estados Unidos em Maracaibo. A companhia negou de forma categórica qualquer agressão externa e afirmou que a situação foi prontamente controlada, sem deixar feridos. Segundo a Primazol, distribuidora de matérias-primas e produtos químicos, o episódio se limitou a um incidente operacional interno, sem impacto à população ou relação com ações militares estrangeiras. As informações são da Telesur.

Incidente foi controlado sem feridos, afirma empresa

De acordo com a empresa, assim que o ocorrido foi identificado, as equipes internas acionaram os protocolos de segurança estabelecidos, contando também com a atuação imediata do Corpo de Bombeiros. O incidente foi rapidamente controlado, sem registro de vítimas, conforme já havia sido informado em um primeiro comunicado divulgado em 27 de dezembro. A Primazol informou ainda que mantém contato com as autoridades competentes para realizar a limpeza do local e a avaliação técnica da área afetada.

Comunicado rejeita versões divulgadas nas redes sociais

Em um segundo comunicado, publicado nesta segunda-feira (29), a empresa voltou a se manifestar para refutar diretamente as versões que circularam nas plataformas digitais. “Rejeitamos categoricamente as versões que circulam nas redes sociais que buscam prejudicar a reputação de nosso fundador e da organização. Esclarecemos, com toda a responsabilidade, que essas alegações não têm qualquer relação com o incidente ocorrido e não correspondem a informações oficiais ou verificadas”, disse a empresa em um comunicado. Ainda conforme a companhia, os conteúdos difundidos nas redes carecem de verificação e não se baseiam em dados oficiais.

Compromisso com segurança e desenvolvimento industrial

Com mais de 14 anos de atuação na Venezuela, a Primazol reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento industrial do país. A companhia destacou como prioridades a segurança de seus funcionários, o respeito às comunidades onde atua e o cumprimento rigoroso de suas responsabilidades corporativas, reforçando sua disposição em manter uma atuação transparente e alinhada às normas nacionais.