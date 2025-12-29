Trump diz que falou com Maduro, mas conversa não teve avanços

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (29) que falou recentemente com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, mas que a conversa não resultou em nada de substancial.

“Bem, eu falei com ele… Faz pouco tempo, relativamente recente, mas não saiu muita coisa disso”, disse Trump ao ser questionado se havia conversado recentemente com Maduro, de acordo com as declarações divulgadas pela agência Sputnik.

Mais cedo, Trump disse que os EUA "atingiram" uma área na Venezuela onde barcos são carregados com drogas, o que marcaria a primeira vez conhecida em que os EUA realizaram uma operação em terra na Venezuela.

Os Estados Unidos justificam sua presença militar na região do Caribe citando o combate ao tráfico de drogas. Em setembro e outubro, o país utilizou repetidamente suas forças armadas para destruir embarcações supostamente envolvidas no transporte de drogas ao largo da costa da Venezuela. No fim de setembro, a NBC informou que os militares norte-americanos estavam trabalhando em opções para atingir traficantes de drogas dentro da Venezuela. Em 3 de novembro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os dias do presidente venezuelano Nicolás Maduro no poder estariam contados, ao mesmo tempo em que assegurou que os Estados Unidos não tinham planos de travar uma guerra contra o país. Caracas interpretou essas ações como uma provocação com o objetivo de desestabilizar a região e como uma violação de acordos internacionais que estabelecem o Caribe como uma zona desmilitarizada e livre de armas nucleares.