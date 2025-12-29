Venezuela repudia o "perigoso anúncio" dos EUA de vender armas para Taiwan

247 - O governo da Venezuela emitiu nesta segunda-feira (29) uma nota crítica à decisão dos Estados Unidos, que anunciaram oito acordos de venda de armas e equipamentos militares para Taiwan. Serão US$ 11 bilhões em armamentos. O acordo envolve o fornecimento de mísseis antitanque, e sistema de lançamento de foguetes.

“A República Bolivariana da Venezuela, fiel aos princípios do respeito à soberania, à integridade territorial e ao direito internacional, rejeita firme e categoricamente o perigoso anúncio do Governo dos Estados Unidos da América de realizar vendas de armas em larga escala para Taiwan”, apontou o texto.

Em resposta, o ministro da Defesa chinês, Zhang Xiaogang, afirmou que Washington está descumprindo sua palavra por aumentar a venda de armas. Ainda nesta segunda-feira, o Comando do Teatro Leste do Exército de Libertação Popular (ELP) está realizando exercícios sobre patrulha regional, confronto aéreo e apoio de informação no espaço aéreo ao sudoeste da Ilha de Taiwan nesta segunda-feira.

Caças, aeronave de alerta antecipado com base no ar, aeronave de guerra eletrônica e veículos aéreos não tripulados foram enviados para conduzir os exercícios, informou o comando do teatro em um comunicado.

Os exercícios têm como objetivo testar as capacidades de coordenação entre aeronaves de múltiplos tipos e de conquista da supremacia aérea das forças armadas, acrescentou (com informações da Xinhua).