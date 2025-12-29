Exército chinês realiza manobras militares ao redor da ilha de Taiwan

CGTN – As forças terrestre, marítima, aérea e de foguetes do Comando do Teatro Leste do Exército de Libertação Popular (ELP) da China realizaram exercícios com o nome de código "Missão Justiça 2025" ao redor da ilha de Taiwan nesta segunda-feira (29).

Na madrugada, a força aérea enviou, a partir de diversos aeroportos, caças, bombardeiros, aeronaves especiais e outros meios, que compuseram uma grande formação aérea, voando para o leste, norte e sudoeste de Taiwan.

Na sequência, com o apoio do novo sistema de informação cibernética, a força de foguetes realizou ataques simulados em várias ondas e com grande volume de munição contra alvos militares terrestres considerados estratégicos do inimigo.

Às 9h30, a marinha deu início à sua operação. As frotas dos navios Baoji, Quzhou e Taiyuan realizaram sucessivamente exercícios de tiro com munições reais nas áreas marítima e aérea a sudoeste, norte e leste da ilha.

Finalmente, a força terrestre também concluiu sua missão de manobra.

O porta-voz do Comando do Teatro Leste, Shi Yi, disse que as ações representam um aviso severo contra forças separatistas da "independência de Taiwan" e contra a interferência externa, além de uma medida legítima e necessária para salvaguardar a soberania e a unificação nacional da China.

Fonte: CMG