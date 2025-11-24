TV 247 logo
      Xi Jinping esclarece posição da China sobre Taiwan em ligação com Trump

      Xi enfatizou que o retorno de Taiwan à China é parte importante da ordem internacional do pós-guerra

      Os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da China, Xi Jinping - 30/10/2025 (Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein)

      247 - O presidente chinês, Xi Jinping, esclareceu nesta segunda-feira (24) a "posição de princípio da China sobre a questão de Taiwan" durante uma conversa telefônica com seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, informou a agência Xinhua.

      Xi enfatizou que o retorno de Taiwan à China é parte importante da ordem internacional do pós-guerra.

      O líder chinês lembrou que China e EUA lutaram lado a lado contra o fascismo e o militarismo e acrescentou que, no cenário atual, os dois países devem proteger conjuntamente os resultados da vitória na Segunda Guerra Mundial. 

