Xi Jinping esclarece posição da China sobre Taiwan em ligação com Trump
Xi enfatizou que o retorno de Taiwan à China é parte importante da ordem internacional do pós-guerra
247 - O presidente chinês, Xi Jinping, esclareceu nesta segunda-feira (24) a "posição de princípio da China sobre a questão de Taiwan" durante uma conversa telefônica com seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, informou a agência Xinhua.
Xi enfatizou que o retorno de Taiwan à China é parte importante da ordem internacional do pós-guerra.
O líder chinês lembrou que China e EUA lutaram lado a lado contra o fascismo e o militarismo e acrescentou que, no cenário atual, os dois países devem proteger conjuntamente os resultados da vitória na Segunda Guerra Mundial.