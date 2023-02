Ao lado de Lula, Bernie Sanders diz que meta é fortalecer a democracia no Brasil, EUA e no mundo contra extrema direita

Apoie o 247

247 - Em agenda oficial nos Estados Unidos, o presidente Lula (PT) reuniu-se nesta sexta-feira (10) com o senador democrata Bernie Sanders para discutir, entre outros temas, o fortalecimento da democracia mundial contra a extrema direita e a necessidade de apoio internacional para a proteção da Amazônia.

Após a reunião, Sanders conversou com o repórter Pedro Paiva, correspondente do 247 em Washington, e outros jornalistas para falar sobre o tom do diálogo com o líder brasileiro: "o presidente Lula e eu conversamos sobre a necessidade de fortalecer as bases democráticas não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo, porque há uma ameaça massiva de extremistas de direita que são autoritários, seja Trump ou Bolsonaro, e que estão tentando minar a democracia. Nosso trabalho é fortalecer a democracia no Brasil, fortalecer a democracia nos Estados Unidos e em todo o mundo".

O senador também mencionou a visita de Lula à maior federação de sindicatos dos EUA, que também ocorre hoje: "é extremamente importante para mim que o presidente do Brasil vá hoje à AFL CIO (Federação Americana do Trabalho e Congresso de Organizações Industriais) para deixar claro que queremos economias na América Latina e nos Estados Unidos que trabalhem para os trabalhadores, não apenas aos bilionários".

Sanders destacou a necessidade do país norte-americano se envolver na defesa da Amazônia, pauta central da viagem de Lula: "o futuro da Amazônia vai determinar se salvamos ou não esse planeta, e os Estados Unidos tem que se envolver com o Brasil e com a Europa para fazer de tudo para acabar com o desmatamento e proteger essa floresta".

"Foi uma reunião muito proveitosa e espero que Lula tenha uma boa reunião com o presidente Biden", concluiu o democrata.

