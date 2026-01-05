Apenas 33% dos estadunidenses aprovam ataque de Trump à Venezuela, diz pesquisa

247 - A recente ação militar dos Estados Unidos na Venezuela provocou reações distintas entre a população estadunidense, revelando um cenário de polarização política e apreensão quanto ao papel do país na América do Sul. Uma parcela expressiva da população demonstra apoio à ofensiva, enquanto a maioria manifesta receio sobre um possível aprofundamento da presença norte-americana na região. Os dados foram divulgados em uma pesquisa conduzida pelo instituto Ipsos em parceria com a agência Reuters, que ouviu eleitores em todo o território dos Estados Unidos entre domingo (4) e segunda-feira (5).

Polarização política marca reação nos EUA

Segundo o levantamento, um em cada três estadunidenses afirmou aprovar a ação militar que resultou na derrubada do presidente venezuelano Nicolás Maduro. O apoio, no entanto, varia de forma significativa conforme a orientação partidária.

Entre os republicanos, 65% disseram apoiar a operação ordenada pelo atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Já entre os democratas, apenas 11% se posicionaram favoravelmente. Entre os eleitores independentes, o índice de apoio foi de 23%, evidenciando a divisão interna sobre a política externa do país.

Temor de envolvimento excessivo na América do Sul

Apesar do respaldo parcial à ofensiva, o levantamento aponta que 72% dos entrevistados temem que os Estados Unidos se envolvam de maneira excessiva nos assuntos da Venezuela. O dado reflete uma preocupação ampla sobre possíveis consequências políticas, diplomáticas e estratégicas da atuação militar na região.

A pesquisa também investigou percepções sobre o papel dos Estados Unidos no Hemisfério Ocidental. Cerca de 43% dos republicanos afirmaram concordar com a declaração: “Os Estados Unidos devem ter uma política de domínio dos assuntos no Hemisfério Ocidental”. Em contrapartida, 19% discordaram, enquanto os demais disseram não ter certeza ou optaram por não responder.

Avaliação do governo Trump apresenta leve alta

A operação militar ocorreu antes do amanhecer de sábado, quando forças norte-americanas entraram em Caracas em uma ação descrita como fatal. A ofensiva resultou na captura de Nicolás Maduro, que foi entregue às autoridades federais dos Estados Unidos para responder a acusações relacionadas a suposto tráfico de drogas.

Além de medir a reação à ofensiva, o levantamento apontou uma leve melhora na avaliação do governo norte-americano. O índice de aprovação de Donald Trump chegou a 42%, o mais alto desde outubro, superando os 39% registrados em dezembro.

A pesquisa ouviu 1.248 adultos em todo o país, foi realizada de forma online e possui margem de erro de aproximadamente três pontos percentuais.