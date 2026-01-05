TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Mundo

      Governo Trump faz postagem anunciando que todos os países das Américas são colônias dos EUA

      Postagem do Departamento de Estado reforça discurso de hegemonia de Washington

      Trump faz discurso sem citar ameaça de guerra à Venezuela (Foto: Reuters)

      247 - O Departamento de Estado dos EUA publicou uma mensagem nas redes sociais afirmando que o continente americano integra a esfera direta de interesses estratégicos de Washington. A declaração foi divulgada nesta segunda-feira (5) pelo perfil oficial da chancelaria norte-americana na plataforma X e faz referência direta à atuação do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      No texto, o governo norte-americano adota um tom de supremacia regional ao relacionar a segurança dos Estados Unidos ao controle político do hemisfério. “Este é o nosso hemisfério, e o presidente Trump não permitirá que nossa segurança seja ameaçada”, afirma a publicação, em tradução literal para o português. 

      A postagem foi interpretada como uma reafirmação da doutrina de hegemonia dos Estados Unidos sobre os países das Américas, ao tratar toda a região como área subordinada aos interesses estratégicos de Washington. Embora não mencione ações concretas, o conteúdo sugere que a política externa norte-americana considera legítima a intervenção direta sempre que julgar haver risco à sua segurança.

      Artigos Relacionados

      Tags