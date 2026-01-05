Governo Trump faz postagem anunciando que todos os países das Américas são colônias dos EUA

247 - O Departamento de Estado dos EUA publicou uma mensagem nas redes sociais afirmando que o continente americano integra a esfera direta de interesses estratégicos de Washington. A declaração foi divulgada nesta segunda-feira (5) pelo perfil oficial da chancelaria norte-americana na plataforma X e faz referência direta à atuação do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

No texto, o governo norte-americano adota um tom de supremacia regional ao relacionar a segurança dos Estados Unidos ao controle político do hemisfério. “Este é o nosso hemisfério, e o presidente Trump não permitirá que nossa segurança seja ameaçada”, afirma a publicação, em tradução literal para o português.

This is OUR Hemisphere, and President Trump will not allow our security to be threatened. pic.twitter.com/SXvI868d4Z — Department of State (@StateDept) January 5, 2026

A postagem foi interpretada como uma reafirmação da doutrina de hegemonia dos Estados Unidos sobre os países das Américas, ao tratar toda a região como área subordinada aos interesses estratégicos de Washington. Embora não mencione ações concretas, o conteúdo sugere que a política externa norte-americana considera legítima a intervenção direta sempre que julgar haver risco à sua segurança.