Governo Trump faz postagem anunciando que todos os países das Américas são colônias dos EUA
Postagem do Departamento de Estado reforça discurso de hegemonia de Washington
247 - O Departamento de Estado dos EUA publicou uma mensagem nas redes sociais afirmando que o continente americano integra a esfera direta de interesses estratégicos de Washington. A declaração foi divulgada nesta segunda-feira (5) pelo perfil oficial da chancelaria norte-americana na plataforma X e faz referência direta à atuação do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
No texto, o governo norte-americano adota um tom de supremacia regional ao relacionar a segurança dos Estados Unidos ao controle político do hemisfério. “Este é o nosso hemisfério, e o presidente Trump não permitirá que nossa segurança seja ameaçada”, afirma a publicação, em tradução literal para o português.
A postagem foi interpretada como uma reafirmação da doutrina de hegemonia dos Estados Unidos sobre os países das Américas, ao tratar toda a região como área subordinada aos interesses estratégicos de Washington. Embora não mencione ações concretas, o conteúdo sugere que a política externa norte-americana considera legítima a intervenção direta sempre que julgar haver risco à sua segurança.