Apoiadores de Trump se sentem traídos por guerra contra o Irã, diz Joe Rogan

247 - O apresentador norte-americano Joe Rogan voltou a criticar decisões do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao comentar a guerra contra o Irã. Durante uma apresentação realizada na terça-feira (10), Rogan classificou a ação como uma “loucura” e afirmou que parte dos eleitores do presidente se sente traída pela mudança de postura em relação ao discurso adotado durante a campanha eleitoral de 2024.

De acordo com informações publicadas pelo portal RT Brasil, o comentarista argumentou que Trump havia prometido durante a campanha encerrar conflitos considerados desnecessários, o que, na avaliação dele, contrasta com a atual política externa do governo norte-americano.

Ao abordar o tema, Rogan declarou que a situação parece incoerente diante das promessas feitas ao eleitorado. “Parece uma loucura”, afirmou, lembrando que o presidente dos Estados Unidos havia defendido o fim das guerras que classificava como “estúpidas e sem sentido”.

As críticas de Rogan chamaram atenção porque o comunicador havia apoiado Trump durante a corrida eleitoral de 2024. Ainda assim, o apresentador já havia manifestado discordâncias públicas com o presidente em outras ocasiões.

Em janeiro deste ano, Rogan também criticou Trump após declarações do presidente sobre a morte do cineasta Rob Reiner, que foi assassinado junto com a esposa, Michele. Na ocasião, Trump publicou comentários nas redes sociais que foram considerados controversos.

O presidente escreveu que Reiner era “um diretor de cinema e estrela de comédia atormentado e em dificuldades” e acrescentou: “Ele morreu junto com sua esposa, Michele, supostamente devido à raiva que provocou em outros por causa de sua enorme, inflexível e incurável condição mental conhecida como síndrome de Trump”.

Rogan reagiu às declarações e afirmou que o episódio não deveria ser tratado com humor. “O que aconteceu com Rob Reiner não tem graça [...]”, disse. Em seguida, acrescentou que o episódio “só mostra o quão louca é a maneira de pensar e falar de Trump”.